Kompany: "El Real es el Real, siempre fue una amenaza para nosotros"

Vincent Kompany señaló este miércoles, tras dejar fuera al Real Madrid en los cuartos de final de la Champions, que el Bayern Múnich siempre sintió que iban a tener el momento para poder ganar la eliminatoria.
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El entrenador belga describió el encuentro como muy intenso y cargado de emociones, destacando el dominio de su equipo con el balón y la constante sensación de peligro, aunque reconoció la dificultad de enfrentarse al conjunto español.
"Ha sido un partido muy emotivo. Tuvimos mucha posesión y siempre tuvimos la sensación de que podíamos marcar. Pero el Real Madrid es el Real Madrid. Siempre supone una amenaza", dijo el belga.
Kompany también elogió la fortaleza mental de sus jugadores, subrayando cómo supieron sobreponerse a las dificultades durante el partido, además del impulso recibido desde la grada.
"Los chicos han demostrado hoy una gran fortaleza mental para recuperarse de los contratiempos. La afición también nos ha ayudado. Hemos mantenido la calma y siempre hemos tenido la sensación de que llegaría nuestro momento", agregó.
Al ser cuestionado sobre si este había sido el partido más importante de su carrera como entrenador, respondió con claridad que su enfoque sigue estando en lo que viene.
"Sí, pero el próximo partido es el más importante. Seguimos adelante".