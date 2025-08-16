Kristen Wiig dará voz a Roboto en "Amos del universo"

- Kristen Wiig sorprende al unirse al universo de héroes. OTRAS NOTICIAS: Eternia regresa: fecha de estreno de "Amos del Universo" Por primera vez en la historia del personaje, una mujer será la encargada de dar voz al guerrero mecánico y la actriz estadounidense ha sido seleccionada para ello. Kristen Wiig se une al elenco de Amos del universo, cinta desarrollada por Amazon MGM Studios, para darle vida a Roboto, el robot construido por Man-at-arms. Por primera vez, una mujer dará vida al emblemático guerrero mecánico. (Foto: X) PODRÍA INTERESARTE: Así luce la nueva versión de He-Man para Netflix Se trata de uno de los miembros principales de los guerreros heroicos y se caracteriza por tener un cuerpo de metal transparente que permite ver el funcionamiento interno de su mecanismo. Roboto también tiene un brazo que cuenta con manos intercambiables, como una garra, una pistola láser o un hacha, haciéndolo un personaje único y entrañable en la serie original. Roboto, con su icónico brazo de herramientas, volverá a conquistar a los fans. (Foto: X) Travis Knight está dirigiendo la función que Amazon planea estrenar en cines en todo el mundo el 5 de junio de 2026. Por el momento, se desconoce qué tanta participación tendrá Wiig en la película. Llega el fenómeno global. #AmosDelUniverso Muy pronto, exclusivamente en cines. pic.twitter.com/8TPXUC49No — SonyPicturesMX (@SonyPicturesMX) July 23, 2025