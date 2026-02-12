Kurt Cobain, voz de Nirvana, podría haber sido asesinado, según investigación privada

-

Según un nuevo informe forense privado e independiente la muerte de Kurt Cobain, vocalista de Nirvana, habría sido un homicidio simulado como suicidio.

La leyenda del grunge, murió el 5 de abril de 1997 a la edad de 27 años y el mundo de la música lloró su muerte que fue dictaminada como una herida de escopeta autoinfligida en la cara, ya que Cobain llevaba años luchando contra el abuso de drogas y la depresión.

El medio británico 'Daily Mail' publicó que la investigadora independiente Michelle Wilkins, que trabajó con el equipo les reveló que el especialista forense Brian Burnett revisó las pruebas de la escena del crimen y la autopsia, y concluyó que la muerte de Cobain fue un homicidio.

El supuesto crimen

Cobain se habría enfrentado a uno o más asaltantes, quienes le suministraron por la fuerza una sobredosis de heroína para "incapacitarle" y luego le habrían pegado un disparo en la cabeza. La escopeta habría sido colocada en sus brazos.

"Hay cosas en la autopsia que dicen, bueno, espera, esta persona no murió rápidamente de una ráfaga de disparos", dice Wilkins. "Está muriendo de una sobredosis, y por eso apenas puede respirar, su sangre no bombea mucho (...) Quiero decir, está en coma, y está sosteniendo esto para poder alcanzar el gatillo y metérselo en la boca. Es una locura", dijo.

Además señaló el daño orgánico asociado a la privación de oxígeno. "La necrosis del cerebro y del hígado ocurre en una sobredosis. No ocurre en una muerte por escopeta".

Los hallazgos destacan otras discrepancias en la autopsia original y los materiales de la escena del crimen, incluyendo el área "extrañamente limpia" alrededor del cuerpo de Cobain y que la mano de Cobain, que se encontró agarrando el cañón de la escopeta, no tenía salpicaduras de sangre.

NEW FORENSIC ANALYSIS CLAIMS KURT COBAIN'S 1994 DEATH WAS HOMICIDE, NOT SUICIDE



Just two months into 2026 and here we are with quite the surprise.



A peer-reviewed paper in the International Journal of Forensic Science is challenging the official ruling on Cobain's death.… pic.twitter.com/sn6rriGUos — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 11, 2026

"Si alguna vez miras fotos de suicidios con escopeta, son brutales. No hay universo en el que esa mano no esté cubierta de sangre, los suicidios son sucios, y ésta era una escena muy limpia", declaró,

Según afirma, la caja donde Cobain tenía la heroína que consumía estaba ordenado, por ello se cuestiona la verosimilitud de que alguien con diez veces el límite letal de heroína en su organismo guardara cuidadosamente su equipo antes de pegarse un tiro.

"Se supone que debemos creer que tapó las agujas y puso todo en orden después de inyectarse tres veces, porque eso es lo que hace alguien cuando se está muriendo".

"A mí me parece que alguien montó una película y quería que estuvieras absolutamente seguro de que se trataba de un suicidio", dijo.

Esto ha motivado a pedir que se abra de nuevo la investigación, en respuesta, la Oficina del Médico Forense del Condado de King y el Departamento de Policía de Seattle dijo que el caso está cerrado.

"Nuestro detective llegó a la conclusión de que murió por suicidio, y esta sigue siendo la postura mantenida por este departamento", declaró al 'Daily Mail'' un portavoz del Departamento de Policía de Seattle.

"Si estamos equivocados, demuéstrennoslo... eso es todo lo que les pedimos", dijo Wilkins.