"Labubu Movie" podría llegar al cine

Labubu, la línea de peluches de monstruos adorables y desaliñados, podría llegar a la gran pantalla.
OTRAS NOTICIAS: Sale a luz el primer tráiler de "El diablo viste a la moda 2" (video)
A través de su división de animación, Sony Pictures, adquirió a mediados de noviembre de 2025, los derechos cinematográficos de la marca de muñecos para realizar una película.
Por el momento no hay productor ni director confirmados y se desconoce cuál sería su formato.
Acerca de los Labubu
Fueron diseñados por el artista Kasing Lung, nacido en Hong Kong y radicado en Europa, y fabricados inicialmente por How2 Work como parte de una línea de figuras de monstruos, los Labubu alcanzaron gran popularidad cuando la cadena china Pop Mart se hizo cargo de su producción y venta en 2019.
Los Labubu se popularizaron tras ser vendidos mediante "cajas sorpresa", los compradores desconocen el contenido de su caja hasta que la abren, impulsando así la demanda.
Debido a esto los coleccionistas pagan precios exorbitantes para conseguir las figuras que desean en línea, en ventas temporales y en tiendas físicas tradicionales.
Además algunas celebridades los usan como accesorio, haciendo que sus fans los busquen, creciendo su precio hasta un 350 por ciento.