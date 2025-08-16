Alertan por lahar tras fuertes lluvias de este sábado

-

El Insivumeh recomendó alertar a las comunidades cercanas por el riesgo de intentar cruzar o permanecer dentro de estos cauces.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que las lluvias en el complejo volcánico. generan el decenso de un lahar en la barranca Ceniza, afluente del río Achiguate, con características de débiles a moderadas.

Según explicaron, con probabilidades de incrementarse debido a las lluvias que persisten en la zona. "El lahar se desplaza por las cauces de los ríos Ceniza, Zarco y Mazate, arrastrando una mezcla de agua, material volcánico fino, ramas y troncos de árboles", afirmó el Insivumeh.

También que arrastra bloques de roca de 30 centímetros a 3 metros de diámetro y que de continuar con las lluvias en las próximas horas, podrían generarse más lahares en esta y en otras barrancas del volcán.

BOLETÍN VULCANOLÓGICO ESPECIAL BEFGO #073-2025

LAHAR EN BARRANCA CENIZA Y RÍOS ZARCO Y MAZATE, AFLUENTES AL RÍO ACHIGUATE

Guatemala, 16 de agosto de 2025, 12:10 horas (Hora Local)

VOLCÁN DE FUEGO (342090) pic.twitter.com/tehc9Fr96v — INSIVUMEH (@insivumehgt) August 16, 2025

Áreas en riesgo

Esta situación pone en riesgo a las comunidades cercanas, especialmente Las Palmas de Siquinalá, San Vicente Los Cimientos y áreas urbanas de Siquinalá, que podrían experimentar rebalses o inundaciones en los cauces de estos ríos.

Mientras tanto, el Insivumeh mantiene una vigilancia visual e instrumental a través de sus observadores y estaciones sismológicas.

Las recomendaciones

El Insivumeh recomendó a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastre (Conred) que se informe a las comunidades sobre la peligrosidad de cruzar o permanecer en las áreas afectadas.