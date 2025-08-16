Onda tropical genera fuertes lluvias en varias regiones del país

¡Prepárate y protégete! Las lluvias se intensificarán en el territorio nacional.
Una onda tropical ha entrado al país y se desplaza al sur de las costas de Guatemala.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), esto provocará fuertes lluvias, tormentas eléctricas y caídas de granizo.
Las zonas más afectadas serán el suroriente, bocacosta, suroccidente y algunas áreas del el centro del país.
No descartan en áreas de Petén, Verapaces e Izabal.
Autoridades recomiendan tomar las debidas precauciones debido a que las lluvias pueden provocar inundaciones y daños en las vías principales.