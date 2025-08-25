Yamal confirma relación con Nicki Nicole en su fiesta de cumpleaños

-

Lamine Yamal publica su primera foto romántica con Nicki Nicole.

El futbolista español deja atrás los rumores y confirma su relación con la cantante argentina al compartir una fotografía en la que aparecen juntos festejando.

La postal puso fin a las especulaciones sobre su relación. (Foto: X)

Recientemente, la joven promesa del FC Barcelona, Lamine Yamal, ha sorprendido a sus seguidores al subir a sus historias una postal al lado de Nicki Nicole, durante la celebración de su cumpleaños número 25.

Rodeados de globos en forma de corazón, un pastel con pétalos de rosas alrededor y un gran ramo, Yamal revela de manera oficial lo que sus seguidores han estado especulando: está saliendo de forma romántica con Nicole.

El romance entre el futbolista y la cantante ya es oficial. (Foto: X)

Nicki optó por lucir glamurosa con un enterizo negro, mientras que Lamine la acompañó con camisa y pantalón formal del mismo color.

Ambas estrellas se conocieron durante la fiesta número 18 del jugador, debido a que optó por celebrar su mayoría de edad junto a celebridades de talla internacional.