Yamal confirma relación con Nicki Nicole en su fiesta de cumpleaños

Lamine Yamal publica su primera foto romántica con Nicki Nicole.
LEE: Romance: Lamine Yamal disfruta ser mayor de edad con Nicki Nicole
El futbolista español deja atrás los rumores y confirma su relación con la cantante argentina al compartir una fotografía en la que aparecen juntos festejando.
ENTÉRATE: El joven futbolista de 16 años del FC Barcelona que hace historia con España
Recientemente, la joven promesa del FC Barcelona, Lamine Yamal, ha sorprendido a sus seguidores al subir a sus historias una postal al lado de Nicki Nicole, durante la celebración de su cumpleaños número 25.
Rodeados de globos en forma de corazón, un pastel con pétalos de rosas alrededor y un gran ramo, Yamal revela de manera oficial lo que sus seguidores han estado especulando: está saliendo de forma romántica con Nicole.
Nicki optó por lucir glamurosa con un enterizo negro, mientras que Lamine la acompañó con camisa y pantalón formal del mismo color.
Ambas estrellas se conocieron durante la fiesta número 18 del jugador, debido a que optó por celebrar su mayoría de edad junto a celebridades de talla internacional.