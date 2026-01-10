Lamine Yamal entrena con el grupo y apunta a ser titular ante el Madrid

-

Lamine Yamal volvió a ejercitarse este sábado junto al resto de la plantilla del FC Barcelona, completando su segunda sesión íntegra de entrenamiento tras no haber sido titular frente al Athletic Club.

El joven atacante había quedado en el banquillo por molestias gastrointestinales, ya superadas, lo que refuerza su disponibilidad de cara al duelo decisivo del domingo ante el Real Madrid, correspondiente a la final de la Supercopa de España.

Su participación en el entrenamiento refuerza la idea de que Hansi Flick podría contar con él desde el inicio. El técnico alemán continuó perfilando el posible once inicial en una jornada marcada también por el buen ambiente dentro del grupo.

Antes de comenzar el trabajo con balón, la sesión arrancó con una tradicional bienvenida festiva para dos jugadores. Eric García fue felicitado por su 25º cumpleaños, celebrado el pasado 9 de enero, mientras que Roony Bardghji recibió el reconocimiento del grupo tras oficializarse su incorporación definitiva al primer equipo. El futbolista sueco, que había competido durante la primera parte del curso con ficha del filial, lucirá el dorsal 19 a partir de esta final.

Flick aprovechó además para reunir brevemente a todos sus jugadores y dirigirles unas palabras antes del entrenamiento. Entre las novedades estuvo la presencia de Marc-André ter Stegen, quien se reincorporó a la dinámica del grupo tras ausentarse desde el 6 de enero para someterse a pruebas médicas en la rodilla. Los exámenes descartaron cualquier lesión, permitiendo su regreso a la expedición azulgrana.