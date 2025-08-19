Lanzan convocatoria para contratación de maestros 011

Mineduc abre convocatoria para más de 12 mil plazas docentes en renglón 011.
El Ministerio de Educación anunció la apertura de una convocatoria para la contratación de docentes bajo el renglón 011.
En total, se encuentran disponibles más de 12 mil plazas correspondientes a las convocatorias 32, 33 y 34.
Los interesados podrán consultar la nómina de plazas desde el portal del Sistema Informático Nacional de Oposición e-SINO en el apartado de "Consulta Pública". Desde allí, será posible identificar las oportunidades laborales según la dirección departamental, municipio, nivel educativo, jornada e idioma requeridos.
El proceso de postulación estará habilitado a partir del 25 de agosto de 2025 y se desarrollará de la siguiente manera:
- Ingresar al portal web mencionado y acceder al apartado de Consulta Pública.
- Seleccionar la convocatoria de interés.
- Elegir la Dirección Departamental, así como el departamento y municipio donde se desea aplicar.
- Indicar la modalidad, nivel educativo e idioma correspondiente.
- Realizar la búsqueda para identificar el código del puesto y establecimiento disponibles.
Una vez completados estos pasos, el sistema notificará por correo electrónico a los candidatos seleccionados, quienes deberán presentarse en la Dirección Departamental asignada con la documentación completa en la fecha y hora indicadas.