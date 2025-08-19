Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Jueza niega orden de captura a señalado de agresión en Mazatenango

  • Por Susana Manai
19 de agosto de 2025, 06:24
El caso se dio a conocer por un video difundido en redes sociales el pasado 15 de agosto. (Imagen: captura de pantalla)

El caso se dio a conocer por un video difundido en redes sociales el pasado 15 de agosto. (Imagen: captura de pantalla)

El hombre señalado de agresión fue citado a una audiencia de primera declaración en septiembre. 

ARTÍCULO RELACIONADO: Hombre agrede a una mujer frente a varios agentes de la PNC (video) 

La jueza de Primera Instancia Penal de Suchitepéquez resolvió no autorizar la orden de captura solicitada por el Ministerio Público (MP) contra un hombre investigado por violencia contra la mujer en su manifestación física, bajo el argumento de que no representa riesgo de fuga.

En sustitución de la medida, el juez citó al señalado a una audiencia de primera declaración programada para el 17 de septiembre.

El hecho se conoció tras un video grabado el 15 de agosto en la avenida La Libertad, zona 1 de Mazatenango que circuló en redes sociales.

En la grabación se observa a un hombre alterado que agrede físicamente a una mujer dentro de un vehículo y que, además, riñe e insulta a dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

TE PUEDE INTERESAR: Esto pasó con el hombre que golpea a una mujer frente a la PNC 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar