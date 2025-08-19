Jueza niega orden de captura a señalado de agresión en Mazatenango

El hombre señalado de agresión fue citado a una audiencia de primera declaración en septiembre.
ARTÍCULO RELACIONADO: Hombre agrede a una mujer frente a varios agentes de la PNC (video)
La jueza de Primera Instancia Penal de Suchitepéquez resolvió no autorizar la orden de captura solicitada por el Ministerio Público (MP) contra un hombre investigado por violencia contra la mujer en su manifestación física, bajo el argumento de que no representa riesgo de fuga.
En sustitución de la medida, el juez citó al señalado a una audiencia de primera declaración programada para el 17 de septiembre.
El hecho se conoció tras un video grabado el 15 de agosto en la avenida La Libertad, zona 1 de Mazatenango que circuló en redes sociales.
En la grabación se observa a un hombre alterado que agrede físicamente a una mujer dentro de un vehículo y que, además, riñe e insulta a dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).