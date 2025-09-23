UVG presenta su nueva Licenciatura en Sistemas de Información Computacional

-

La Universidad del Valle de Guatemala (UVG), cuentan con más de 50 años de experiencia en formar ingenieros en computación.

Con el propósito de continuar innovando, la UVG da la bienvenida a su nueva Licenciatura en Sistemas de Información Computacional, dirigida a jóvenes interesados en tecnologías emergentes, como: inteligencia artificial, big data, blockchain y data analytics.

El plan de estudios se apoya en los siguientes pilares: experiencia en negocios, finanzas, rigor científico y pensamiento crítico. La carrera está reforzada por UVG Bridge Business, un ecosistema de innovación y emprendimiento.

Las especializaciones incluyen FinTech, banca, área de salud y hospitales e Industria 5.0, integrando inteligencia artificial para procesos productivos y sostenibles.

“ Un profesional de esa carrera se mueve en el mundo tecnológico y el de negocios. Siendo el puente que conecta ambos para genera estrategias efectivas, responsables y sostenibles ” Douglas Barrios , director de Licenciatura en Sistemas de Información Computacional.

La licenciatura integra un aprendizaje teórico y práctica mediante casos reales. Desde el tercer año, los estudiantes son incorporados a empresas nacionales e internacionales, finalizando su aprendizaje desarrollando un proyecto de innovación tecnológica.

Además, los estudiantes tendrán acceso a convenios de intercambio internacional en Estados Unidos, Europa, Sudamérica y Asia, para tener una experiencia global.

En un futuro la universidad contempla ofrecer dobles titulaciones internacionales, especializaciones en sostenibilidad y green computing.

Las inscripciones ya están abiertas para las personas interesadas en la Licenciatura en Sistemas de Información Computacional, la que estará iniciando en enero del 2026. Para conocer más información de la universidad o de la carrera, visitar la página oficial de UVG.