Larkin Daniel permanece en estado delicado tras ser arrollado en zona 9

La familia de Larkin Daniel rechazó el acuerdo económico ofrecido por el responsable del accidente.

Larkin Daniel Hernández, de 22 años, continúa hospitalizado en el Hospital General San Juan de Dios tras haber sido embestido en varias ocasiones por el conductor de una camioneta gris la tarde del jueves 25 de septiembre en la zona 9.

De acuerdo con el reporte médico, Larkin Daniel presentó fractura expuesta de tibia y peroné en la pierna derecha y fue sometido a cirugía. Delegados de comunicación del hospital resaltaron que el paciente se encuentra en recuperación bajo monitoreo médico y que su estado de salud es delicado.

Sobre el accidente

Imágenes difundidas en redes sociales muestran los momentos posteriores al accidente y el rostro de angustia de Larkin Daniel por causa del dolor, pues en las imágenes se muestra su pierna derecha con una herida expuesta.

El día del incidente, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y testigos intervinieron en el lugar para detener al conductor involucrado, quien fue obligado a descender del vehículo y quedó retenido.

Mientras llegaban los socorristas, peatones asistieron al joven y lo colocaron en el suelo. En el video se observa que el joven se mantuvo consciente y utilizó su teléfono celular.

Capturan a conductor

De acuerdo con la PNC, el hecho ocurrió en la 1a. calle, entre 6a. y 7a. avenida de la zona 9 capitalina la tarde del jueves 25 de septiembre.

Agentes de la Comisaría 11 capturaron a Carlos Ovidio Acevedo Navas, de 70 años, quien conducía en un vehículo tipo camioneta color gris.

El responsable quedó bajo arresto domiciliar, quien buscaba otorgar Q5,000 a la familia del afectado como parte de una compensación económica para reparar el daño.