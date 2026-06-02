Larkin Morales, el motorista embestido en la zona 9, se presenta a audiencia

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Este día, por primera vez, Larkin Morales, el motorista embestido en la zona 9, se presentó a la audiencia de etapa intermedia a cargo del juez segundo Penal A, Maximino Morales.

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A ocho meses de haber sido embestido por un automovilista en la zona 9, el motorista Larkin Morales se presentó a la Torre de Tribunales en donde se llevará a cabo la audiencia de etapa intermedia a cargo el juez segundo Penal A, Maximino Morales.

Previo a ingresar a dicha audiencia, Larkin aseguró recordar el 25 de septiembre de 2025 cuando en reiteradas ocasiones el piloto vehículo, Carlos Acevedo, impactó en su contra en tres oportunidades, cuyo saldo posterior derivo en la pérdida de su pierna derecha.

Al presentarse por primera vez ante el juez Morales, Larkin afirmó que, aunque no olvida lo sucedido, el proceso ha sido difícil, sobre todo porque sufrido las consecuencias de la rehabilitación, por lo que aseguró que verá que es lo que sucede en esta audiencia.

Afirmó que, pese a que se han tenido acercamientos con los abogados del automovilista, no se ha alcanzado ningún acuerdo, "estamos a la espera de que va a suceder".

Al ser consultado como ha sido su vida después del accidente, Larkin aseveró que ha tenido un cambio radical, pues tenía una vida por delante, "estaba estudiando una carrera, enfermería, pero ya no pudo continuar".

Por primera vez, Larkin Morales, motorista embestido en la zona 9, se presenta a la audiencia de etapa intermedia en el caso que se sigue por el accidente ocurrido el pasado 25 de septiembre de 2025. (Video: Wilder López

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"Ha sido un proceso largo, la rehabilitación ha sido tediosa, ha cambiado mucho mi vida", apuntó.

Dijo que como no recordar ese 25 de septiembre, pues fue un hecho dramático, por lo que señaló que espera que se haga justicia y que se resuelva todo lo antes posibles.

En cuanto a las personas que le ayudaron el día del percance, Larkin indicó que recuerda a quien le auxilió, más no de su rostro, más porque fue ella quien al tercer impacto, agarró una piedra y amenazó al piloto para que se bajara del vehículo, se puso al volante y lo retrocedió.

Embargo

El pasado 13 de mayo, el juez Morales, otorgó el embargo de la cuentas bancarias de Acevedo, sindicado en el caso del motorista que fue embestido en la zona 9.

En esta audiencia, la cual se efectuó a puerta cerrada, el juzgador escuchó la petición del abogado querellante, Fernando Guerra, quien solicitó medidas precautorias para garantizar la posible reparación digna.

El caso

Este caso ocurrió el 25 de septiembre en la 6ª. Avenida y 1ª. Calle, zona 9, en donde el motorista Larkin Morales fue embestido por un conductor de un vehículo en tres ocasiones.

El conductor del vehículo fue identificado como Carlos Acevedo, quien fue aprehendido el 24 de octubre de 2025.

A Larkin le fue amputada la extremidad inferior derecha, mientras que a Acevedo le fue modificado el delito de lesiones graves por homicidio en grado de tentativa.