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Lluvias y tormentas eléctricas: así estará el clima esta tarde de martes

  • Por Jessica González
02 de junio de 2026, 10:53
Se esperan fuertes vientos y caída de granizo. (Foto: archivo/Soy502)

Se esperan fuertes vientos y caída de granizo. (Foto: archivo/Soy502)

La onda del Este seguirá afectando el territorio nacional.

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Este martes 2 de junio amaneció nublado y con lloviznas en gran parte del país.

De acuerdo al Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) para esta tarde se esperan tormentas locales, abundantes lluvias y vientos fuertes, con posible caída de granizo.

Esto debido a la onda del Este que está avanzando sobre todo el territorio de Guatemala y Centroamérica.

Los mayores acumulados de lluvia se esperan sobre el occidente y algunos sectores de la Franja Transversal del Norte, pero no se descartan precipitaciones en otras regiones del país. 

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