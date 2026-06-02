Lluvias y tormentas eléctricas: así estará el clima esta tarde de martes

La onda del Este seguirá afectando el territorio nacional.
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Este martes 2 de junio amaneció nublado y con lloviznas en gran parte del país.
De acuerdo al Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) para esta tarde se esperan tormentas locales, abundantes lluvias y vientos fuertes, con posible caída de granizo.
Esto debido a la onda del Este que está avanzando sobre todo el territorio de Guatemala y Centroamérica.
Los mayores acumulados de lluvia se esperan sobre el occidente y algunos sectores de la Franja Transversal del Norte, pero no se descartan precipitaciones en otras regiones del país.