Laura Fernández fue elegida presidente de Costa Rica

Presidentes de Centroamérica felicitaron a la presidente, entre ellos Bernardo Arévalo

El pasado domingo 01 de febrero se realizaron las elecciones electorales de Costa Rica donde fue electa Laura Fernández tras arrasar con su promesa de mano dura contra el narcotráfico, en el país ya que por años fue considerado uno de los más seguros del continente.

La presidente electa tras su discurso de victoria. (Foto: AFP)

Fernández, es una politóloga de 39 años y obtuvo el 48,3% de los votos, ocho puntos más de los necesarios para ganar en primera vuelta, según el 94% del escrutinio del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Sus propuestas sobre seguridad y reformar los poderes del Estado, son vistas por opositores como parte de un plan para concentrar el poder, al estilo del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien fue el primer mandatario en felicitarla.

Por su parte, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo también se manifestó en redes sociales por su contundente victoria.

Felicito a @laurapresi2026, presidenta electa de Costa Rica por su contundente victoria. En Guatemala cuentan con un aliado para trabajar juntos por el desarrollo y bienestar de nuestros pueblos, y de la región centroamericana. ¡Enhorabuena! — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) February 2, 2026

Fernández en su discurso de victoria, sorpresivamente no aludió a la violencia criminal, en su lugar, la futura mandataria sostuvo que "nunca" permitirá el "autoritarismo".

Se declaró una "demócrata convencida" y "defensora de la libertad", aunque atacó duramente a la prensa, como suele hacerlo su mentor, el presidente Rodrigo Chaves, una figura popular y polarizante que está enfrentada a los demás poderes del Estado.

"El cambio será profundo e irreversible", advirtió sin dar detalles, y agregó que cambiarán "ciertas reglas del juego político".

Partidarios de la candidata celebraron tras los primeros resultados de las elecciones presidenciales. (Foto: AFP)

Caravanas de vehículos con banderas turquesa y fiestas callejeras se organizan rápidamente en San José y otras ciudades.

Su triunfo afianza a la derecha en Latinoamérica tras las recientes victorias en Chile, Bolivia, Perú y Honduras. Este año también habrá presidenciales en Brasil y Colombia.

* Con información de AFP