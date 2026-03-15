Esta fue la última publicación del piloto y exfutbolista fallecido en San Marcos

El exjugador de Comunicaciones, USAC, Antigua Guatemala y Xelajú despegó su último viaje este 14 de marzo.
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Daniel Darío Doherr Pérez, de 31 años, era el piloto de la avioneta que transportaba a tres tripulantes. Tras el accidente fue llevado a un centro asistencial, donde finalmente falleció.
Según investigación preliminar, el mal clima habría hecho que Doherr perdiera el control de la aeronave, la cual terminó impactando en un área montañosa del cantón Barrios, en la aldea Villa Hermosa, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos.
Doherr Pérez compartía en redes sociales su estilo de vida, gustos y sobre todo los vuelos que realizaba, en donde dejaba ver su destreza y los paisajes que disfrutaba en su nueva profesión tras dejar la cancha de fútbol.
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