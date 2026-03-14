Comunicaciones expone el liderato ante el difícil Cobán Imperial

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En busca de su quinto triunfo consecutivo para mantenerse como único líder del Clausura 2026, Comunicaciones visita este domingo al sorpresivo Cobán Imperial, que por gran parte de la primera vuelta ocupó esa posición.

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Será un buen examen para el técnico chileno Marco Antonio Figueroa y para sus pupilos, que han encontrado la ruta a partir de haber derrotado a Municipal (1-0), en la novena jornada.

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Jornada 2 | Segunda Vuelta

⚽ Categoría Mayor - Clausura 2026

⚽ Fase de Clasificación

Sábado 14 y domingo 15 de marzo pic.twitter.com/393GstQWyX — Liga Bantrab (@LigaBantrab) March 14, 2026

Después los albos cosecharon victorias ante rivales directos en la pelea por evitar la zona de descenso ante Guastatoya, Malacateco y Achuapa.

Eso les permitió dejar de pensar en la parte baja de la acumulada para enfocarse en la cima del campeonato.

El rival

Cobán se presenta sin conocer la victoria en sus últimas dos presentaciones, en las que ha empatado con Xelajú, en casa, y con Antigua, después de ir perdiendo 2-0 en el Pensativo. Eso sí, tampoco pierden desde hace cuatro fechas.

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⚽ Tabla acumulada de la Jornada 1 actualizada de la Segunda Vuelta.



El Clausura 2026 avanza y cada partido suma en la lucha por la permanencia y los objetivos del torneo. pic.twitter.com/QCq9xU6Sg0 — Liga Bantrab (@LigaBantrab) March 11, 2026

La historia reciente juega a favor de los príncipes azules, que derrotaron 2-3 a los albos en la primera vuelta (la única derrota blanca en el Cementos Progreso) y no pierden en su casa ante los cremas desde el 10 de agosto del 2024.

La delegación crema se instaló desde el sábado por la tarde en la cabecera de Alta Verapaz.