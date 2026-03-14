Comunicaciones expone el liderato ante el difícil Cobán Imperial

En busca de su quinto triunfo consecutivo para mantenerse como único líder del Clausura 2026, Comunicaciones visita este domingo al sorpresivo Cobán Imperial, que por gran parte de la primera vuelta ocupó esa posición.
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Será un buen examen para el técnico chileno Marco Antonio Figueroa y para sus pupilos, que han encontrado la ruta a partir de haber derrotado a Municipal (1-0), en la novena jornada.
Después los albos cosecharon victorias ante rivales directos en la pelea por evitar la zona de descenso ante Guastatoya, Malacateco y Achuapa.
Eso les permitió dejar de pensar en la parte baja de la acumulada para enfocarse en la cima del campeonato.
El rival
Cobán se presenta sin conocer la victoria en sus últimas dos presentaciones, en las que ha empatado con Xelajú, en casa, y con Antigua, después de ir perdiendo 2-0 en el Pensativo. Eso sí, tampoco pierden desde hace cuatro fechas.
La historia reciente juega a favor de los príncipes azules, que derrotaron 2-3 a los albos en la primera vuelta (la única derrota blanca en el Cementos Progreso) y no pierden en su casa ante los cremas desde el 10 de agosto del 2024.
La delegación crema se instaló desde el sábado por la tarde en la cabecera de Alta Verapaz.