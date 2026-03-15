Esta fue la pareja que murió en accidente aéreo en San Marcos

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Con seis meses de embarazo, esperaban a una niña.

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Durante la tarde del 14 de marzo, una avioneta se accidentó en un área montañosa del cantón Barrios, en la aldea Villa Hermosa, en Esquipulas Palo Gordo, San Marcos.

En este trágico accidente murió un español identificado como Unrum Jarat Stian Noruega, de 55 años, y su esposa Judith Edilma Mazariegos Rodas, de 26 años, quien estaba embarazada.

La pareja habría celebrado en redes sociales la noticia de la llegada de su hija, "hoy empezamos a formar nuestra familia sin temor, sin dudas y con la valentía de amar diferente", dijo Judith, semanas antes de este trágico accidente que cobraría la vida de la familia.

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En redes sociales se refleja el amor que se tenían y la vida que disfrutaban juntos, entre viajes, detalles y muestras de cariño.

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El accidente

De acuerdo con la información, la avioneta despegó sin complicaciones; sin embargo, al llegar a una zona con clima inestable, perdió el control y se desplomó, causando la muerte del matrimonio, quienes iban como tripulantes.

Otras víctimas mortales de este accidente fueron el piloto y exjugador de futbol nacional Daniel Darío Doherr Pérez, de 31 años, y el Dr. José Carlos Fuentes Orozco, de 48 años, originario de la aldea Champollap, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, quien era un reconocido ginecólogo.