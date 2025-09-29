Estados Unidos e Israel acuerdan un plan de paz para Gaza

-

Israel liberaría a más de 1,000 prisioneros palestinos.

El presidente Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunciaron este lunes un acuerdo sobre un plan de paz para Gaza propuesto por el mandatario estadounidense, y que ahora queda pendiente de la reacción del movimiento Hamás, que aún tiene decenas de rehenes en su poder.

Trump está dispuesto a presidir un comité de transición para el territorio palestino, según los detalles del pacto, bien acogido por países árabes.

"Estamos como mínimo muy, muy cerca y quiero agradecer a Bibi por realmente involucrarse y hacer su trabajo", dijo Trump a los periodistas, refiriéndose a Netanyahu por el diminutivo de su nombre.

A su lado, Netanyahu declaró su apoyo a ese plan "para poner fin a la guerra en Gaza, que logra nuestros objetivos bélicos, [que] traerá de vuelta a Israel a todos nuestros rehenes, desmantelará las capacidades militares de Hamás, pondrá fin a su gobierno político y garantizará que Gaza nunca vuelva a representar una amenaza para Israel".

La rueda de prensa, en la que no se aceptaron preguntas, fue una reiteración de la alianza diplomática histórica entre ambos países, puesta a prueba de manera decisiva tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel.

Ese ataque provocó una dura respuesta militar de Israel, que ha devastado la Franja y ha causado más de 66 mil muertos.

President Donald J. Trump welcomes @IsraeliPM Benjamin Netanyahu back to the White House. pic.twitter.com/nQAsLP6b3Z — The White House (@WhiteHouse) September 29, 2025

"Buena fe"

Catar y Egipto entregaron el plan a Hamás, afirmó a la AFP un responsable enterado de las negociaciones.

"Los negociadores de Hamás declararon que examinarán de buena fe y darán una respuesta", afirmó esta fuente bajo condición de anonimato.

La Autoridad Palestina, enemistada con Hamás, "recibe favorablemente los esfuerzos" de Trump, mientras que ocho países árabes y musulmanes también acogieron favorablemente la iniciativa.

Por el contrario la Yihad Islámica, otro de los grupos activos en Gaza y que cuenta con rehenes en su poder, consideró que el plan es "una receta para una agresión".

Israel puede contar con el "apoyo total" de Estados Unidos para continuar con sus operaciones si Hamás no acepta el pacto, advirtió Trump.

Benjamin Netanyahu y Donald Trump durante la conferencia de prensa en la Casa Blanca, en Washington. (Foto: Fox News)

Israel "mantendrá su responsabilidad sobre la seguridad" de ese minúsculo territorio enclavado entre su territorio y el de Egipto, explicó Netanyahu.

La Autoridad Palestina "no tiene ningún papel" en todo este proceso a no ser que emprenda "cambios radicales", advirtió.

Trump está dispuesto a presidir el "comité de transición" junto a personalidades como el ex primer ministro británico Tony Blair.

El plan también contempla, una vez desarmado Hamás, "una fuerza de estabilización internacional temporal", indicó.

Según medios de prensa, a cambio Israel liberaría a más de 1,000 prisioneros palestinos, incluidos algunos condenados a cadena perpetua.

Netanyahu había afirmado el viernes en un mensaje desafiante en la tribuna de la Asamblea General de Naciones Unidas que aceptar la creación de un Estado palestino sería un "suicidio nacional" para su país, y aseguró que quería "terminar el trabajo" en Gaza "lo más rápido posible".

Trump había mostrado recientemente signos de frustración ante una guerra que comenzó hace casi dos años.

| ÚLTIMA HORA: Las Fuerzas de Defensa de Israel derriban el rascacielos Burj Mecca en Gaza después de que se advirtiera a los residentes que evacuaran.



La torre albergaba activos terroristas de Hamás. Así se debe tratar a los terroristas en todo el mundo. ¡Grande Israel! pic.twitter.com/EnICXmSXFF — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) September 28, 2025

El presidente estadounidense advirtió a Netanyahu la semana pasada contra el plan de anexionar Cisjordania, como piden algunos miembros del gabinete del primer ministro israelí, y también se opuso al reciente ataque de Israel contra dirigentes de Hamás en Catar, un aliado clave de Estados Unidos.

Durante el encuentro en la Casa Blanca, Netanyahu llamó personalmente al primer ministro de Catar para disculparse por ese ataque y mostrar su "profundo pesar" por la muerte de un guardia de seguridad catarí.

La guerra en Gaza estalló tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 en Israel, que mató a 1,219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP a partir de cifras oficiales israelíes.

De las 251 personas secuestradas durante el ataque, 47 siguen retenidas en Gaza, de las cuales 25 están consideradas muertas por el ejército israelí.