Ataque armado en el interior de un "car wash" deja un fallecido, en la zona 6 capital

  • Con información de Eunise Valdez / colaboradora
12 de septiembre de 2025, 17:39
Ciudad de Guatemala
Una persona que se dedicaba a lavar carros fue asesinada en su lugar de trabajo. (Foto ilustrativa: istock)

La víctima aún no ha sido identificada por las autoridades.

Un hombre, quien aparentemente se ganaba la vida lavando vehículos en un "car wash", fue asesinado en el interior del negocio, ubicado en la 1a. calle 16-35 zona 6 de la ciudad de Guatemala.

Al lugar fueron alertados los Bomberos Voluntarios, quienes constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales, debido a la gravedad de las heridas que sufrió.

La víctima no ha sido identificada de momento. (Foto: Bomberos Voluntarios)
También acudieron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes acordonaron el área para resguardar los indicios balísticos y dieron inicio con las investigaciones de rigor.

El hecho se registró en la zona 6 de la ciudad de Guatemala. (Foto: Bomberos Voluntarios)
