Localizan un arma y municiones en el sanitario del hermano del “Lobo“

  • Con información de Jorge Senté/Colaborador
09 de febrero de 2026, 11:51
Las autoridades investigan la forma en que ingresaron el arma y lograron ocultarla.&nbsp;(Foto: Archivo/Soy502)

Pese a los controles de seguridad en los centros carcelarios, este hallazgo dio a conocer que continúa el ingreso de ilícitos.

Las autoridades realizaron una requisa donde se encontraron escondidos varios ilícitos en el interior de un sanitario donde guarda prisión Marlon Alexander Ochoa Mejía, alias el "Bloqui", hermano de Aldo Dupie Ochoa, alias el "Lobo".

El operativo se ejecuto en el anexo "B" del Preventivo para hombres en la zona 18, donde guardan prisión en un sector de aislamiento tres pandilleros que fueron trasladados el 20 de enero de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II: Rudy Francisco Alfaro Orozco, alias el "Smurf" y Angel Aroldo Cú Mejicanos, alias el "Inquieto".

El 20 de enero por estrategia fueron trasladados de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II al Preventivo en la zona 18. (Foto: Archivo)

Esta acción se tomó debido que investigadores obtuvieron información sobre el ingreso de algo ilícito a ese sector, pensando que localizarían droga, sin embargo se encontró una pistola, tres cargadores y 66 municiones dentro de bolsas plásticas.

Los hallazgos estaban dentro de bolsas plásticas. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

Las indagaciones continúan a fin de poder deducir responsabilidades a las personas que resulten implicadas en el ingreso del armamento a ese sector, indicaron las autoridades.

El arma y las municiones estaban escondidas en el sanitario. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

Según los investigadores el arma tiene el número de registro borrado. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

