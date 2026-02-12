Bocina inteligente no permite que vecino deje tirada su basura (video)

El hecho quedó grabado en la zona 21 capitalina, así sucedió:
OTRAS NOTICIAS: ¡Video! Cámara capta a un automóvil cuando embiste a tres personas
Una cámara de vigilancia municipal grabó el momento exacto en el que un hombre pretendía dejar un saco de basura en una esquina de la Colonia Venezuela en la zona 21 capitalina.
En las imágenes se puede observar que un hombre que se transportaba en un vehículo tipo pick up, se parquea en una esquina y baja su basura, dejándola en la vía pública.
Las autoridades municipales le indican por medio de la bocina inteligente que ese lugar no está autorizado para dejar la basura, que han grabado las placas del vehículo y que se evite una sanción, por lo que el hombre regresa por la bolsa, la coloca en la parte trasera del vehículo y se retira.
Según los datos que proporciona el video, sucedió en la 18 avenida D y 12 calle de dicha zona.
Míralo aquí: