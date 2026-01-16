Con lección inaugural, Galileo da la bienvenida al 2026

-

Universidad Galileo dio inicio oficial al Ciclo Académico 2026 con la realización de su lección inaugural, un acto que marca el comienzo de un nuevo año de formación académica para su comunidad estudiantil.

La actividad contó con la participación del rector y fundador de Universidad Galileo, Eduardo Suger, quien dirigió un mensaje a estudiantes, docentes y autoridades universitarias. Durante su intervención, destacó el papel de la educación en la formación personal y social, e invitó a los estudiantes a asumir su proceso académico con responsabilidad, visión y compromiso ético.

En su discurso, Suger subrayó la importancia del pensamiento crítico, la innovación y el liderazgo como competencias necesarias para enfrentar los retos actuales. Asimismo, reiteró la misión de la universidad de formar profesionales con preparación académica, valores y una visión orientada al aporte a la sociedad.

(Fotografía cortesía: Universidad Galileo)

La Lección Inaugural también funcionó como espacio de bienvenida para los estudiantes de nuevo ingreso, quienes inician una nueva etapa académica en una institución enfocada en áreas como tecnología, ciencia, emprendimiento e innovación educativa.

Al finalizar el acto inaugural, los estudiantes realizaron un recorrido por las instalaciones, donde conocieron laboratorios, salones de clase y tuvieron un primer acercamiento con decanos y directores académicos.

Con el inicio del Ciclo Académico 2026, Universidad Galileo reafirma su enfoque en la educación, la investigación, la actualización de sus programas académicos y la formación de profesionales que contribuyan al desarrollo de Guatemala y la región.