¿Los leerías? Los libros más vendidos de agosto de 2025

Estos son los títulos más buscados por los amantes de la lectura en las librerías guatemaltecas.

Historias llenas de pasión, conocimiento y diferentes puntos de vista, están disponibles para quienes deseen sumergirse en las letras.

El ruido de la lluvia de fondo puede ser inspiración para gozar de historias fantásticas, guías de amor propio, para aprender de finanzas o conocer datos históricos.

Librería Piedrasanta

1. El principito - Antoine de Saint-Exupéry

Foto: Piedrasanta

2. Meditaciones de Gato Aurelio - Pictoline

Foto: Piedrasanta.

3. Los 7 pilares del amor propio - Walter Riso

Foto: Piedrasanta.

4. Marco Aurelio para la vida diaria - Marco Aurelio

Foto: Piedrasanta.

5. Jomshuk niño y dios maíz - Adolfo Córdova

Foto: Piedrasanta.

6. La bailarina de Auschwitz juvenil - Edith Eger

Foto: Piedrasanta.

Librería Kitapenas

Popol Wuj Edición Popular

Foto: F&G.

El Túnel (edición conmemorativa)

Foto: Librerías Lectura.

Cuentos de abril en agosto (pre-venta)

Foto: Planeta de libros.

La biblioteca de la medianoche de (bolsillo)

Terapia para llevar de Ana Pérez

Foto: Amazon.

La hipótesis del amor de Ali Hazelwood

Foto: Amazon.

Sophos

1. Guatemala: Narcoestado y oligarquía de Edgar Rubio Castañeda https://tienda.sophosenlinea.com/libro/guatemala-narcoestado-y-oligarquia_340203

Foto: Oficial.

2. ⁠ El Ángel Literario de Eduardo Halfon https://tienda.sophosenlinea.com/libro/el-angel-literario_339232

Foto: Oficial.

3. ⁠Este dolor no es mío de Mark Wolynn https://tienda.sophosenlinea.com/libro/este-dolor-no-es-mio_263556

Foto: Oficial.

4. ⁠Universidad Disney de Doug Lipp https://tienda.sophosenlinea.com/libro/universidad-disney_250890

Oficial.

5. ⁠Hábitos Atómicos de james Clear https://tienda.sophosenlinea.com/libro/habitos-atomicos_253926

Foto: Oficial.

Librería El Tuerto

La arquitectura de La Antigua Guatemala de Verle L. Annie

Foto: El Tuerto.

Casa Guatemalteca de Katia Niesiolowska

Foto: El Tuerto.

El Arte de Guatemala / José María Palacios Porta

Foto: El Tuerto.

Santiago de Guatemala / Ricky López Bruni

Foto: El Tuerto.

Explorando los jardines de Guatemala: del Atlántico al Pacífico / Kix Nottebohm

Foto: El Tuerto.

De Museo

1. Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marián Rojas

Foto: Amazon.

2. Hábitos Atómicos de James Clear

Foto: Oficial.

3. Si lo crees, lo creas de Brian Tracy

Foto: Amazon.

4. Deja de ser tú de Joe Dispenza

Foto: Amazon.

5. Los 7 Pilares del amor propio de Walter Riso