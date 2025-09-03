Versión Impresa
¿Los leerías? Los libros más vendidos de agosto de 2025

  • Por Selene Mejía
03 de septiembre de 2025, 10:00
Estos títulos pueden interesarte. (Foto: Pexels)

Estos son los títulos más buscados por los amantes de la lectura en las librerías guatemaltecas. 

Historias llenas de pasión, conocimiento y diferentes puntos de vista, están disponibles para quienes deseen sumergirse en las letras. 

El ruido de la lluvia de fondo puede ser inspiración para gozar de historias fantásticas, guías de amor propio, para aprender de finanzas o conocer datos históricos.

Librería Piedrasanta

1. El principito - Antoine de Saint-Exupéry

libros más leídos agosto 25 1
Foto: Piedrasanta

2. Meditaciones de Gato Aurelio - Pictoline

Meditaciones de Gato Aurelio - Pictoline 6
Foto: Piedrasanta.

3. Los 7 pilares del amor propio - Walter Riso

libros más leídos agosto 25 2
Foto: Piedrasanta.

4. Marco Aurelio para la vida diaria - Marco Aurelio

libros más leídos agosto 25 3
Foto: Piedrasanta.

5. Jomshuk niño y dios maíz - Adolfo Córdova

libros más leídos agosto 25 4
Foto: Piedrasanta.

6. La bailarina de Auschwitz juvenil - Edith Eger

libros más leídos agosto 25 7
Foto: Piedrasanta.

Librería Kitapenas

Popol Wuj Edición Popular

Popol Wuj Edición Popular 8
Foto: F&G.

El Túnel (edición conmemorativa)

libros más leídos agosto 25 9
Foto: Librerías Lectura.

Cuentos de abril en agosto (pre-venta)

libros más leídos agosto 25 10
Foto: Planeta de libros.

La biblioteca de la medianoche de (bolsillo)

libros más leídos agosto 25 11

Terapia para llevar de Ana Pérez

libros más leídos agosto 25 12
Foto: Amazon.

La hipótesis del amor de Ali Hazelwood

libros más leídos agosto 25 13
Foto: Amazon.

Sophos

1. Guatemala: Narcoestado y oligarquía de Edgar Rubio Castañeda https://tienda.sophosenlinea.com/libro/guatemala-narcoestado-y-oligarquia_340203

libros más leídos agosto 25 15
Foto: Oficial.

2. ⁠ El Ángel Literario de Eduardo Halfon https://tienda.sophosenlinea.com/libro/el-angel-literario_339232

libros más leídos agosto 25 16
Foto: Oficial.

3. ⁠Este dolor no es mío de Mark Wolynn https://tienda.sophosenlinea.com/libro/este-dolor-no-es-mio_263556

libros más leídos agosto 25 17
Foto: Oficial.

4. ⁠Universidad Disney de Doug Lipp https://tienda.sophosenlinea.com/libro/universidad-disney_250890

libros más leídos agosto 25 18
Oficial.

5. ⁠Hábitos Atómicos de james Clear https://tienda.sophosenlinea.com/libro/habitos-atomicos_253926

libros más leídos agosto 25 19
Foto: Oficial.

Librería El Tuerto

La arquitectura de La Antigua Guatemala de Verle L. Annie

libros más leídos agosto 25 20
Foto: El Tuerto.

Casa Guatemalteca de Katia Niesiolowska

libros más leídos agosto 25 21
Foto: El Tuerto.

El Arte de Guatemala / José María Palacios Porta

libros más leídos agosto 25 22
Foto: El Tuerto.

Santiago de Guatemala / Ricky López Bruni

libros más leídos agosto 25 23
Foto: El Tuerto.

Explorando los jardines de Guatemala: del Atlántico al Pacífico / Kix Nottebohm

libros más leídos agosto 25 24
Foto: El Tuerto.

De Museo

1. Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marián Rojas

libros más leídos agosto 25 25
Foto: Amazon.

2. Hábitos Atómicos de James Clear

libros más leídos agosto 25 19
Foto: Oficial.

3. Si lo crees, lo creas de Brian Tracy

libros más leídos agosto 25 26
Foto: Amazon.

4. Deja de ser tú de Joe Dispenza

libros más leídos agosto 25 27
Foto: Amazon.

5. Los 7 Pilares del amor propio de Walter Riso

libros más leídos agosto 25 2
Foto: Piedrasanta.

