¿Los leerías? Los libros más vendidos de agosto de 2025

Estos son los títulos más buscados por los amantes de la lectura en las librerías guatemaltecas.
Historias llenas de pasión, conocimiento y diferentes puntos de vista, están disponibles para quienes deseen sumergirse en las letras.
El ruido de la lluvia de fondo puede ser inspiración para gozar de historias fantásticas, guías de amor propio, para aprender de finanzas o conocer datos históricos.
Librería Piedrasanta
1. El principito - Antoine de Saint-Exupéry
2. Meditaciones de Gato Aurelio - Pictoline
3. Los 7 pilares del amor propio - Walter Riso
4. Marco Aurelio para la vida diaria - Marco Aurelio
5. Jomshuk niño y dios maíz - Adolfo Córdova
6. La bailarina de Auschwitz juvenil - Edith Eger
Librería Kitapenas
Popol Wuj Edición Popular
El Túnel (edición conmemorativa)
Cuentos de abril en agosto (pre-venta)
La biblioteca de la medianoche de (bolsillo)
Terapia para llevar de Ana Pérez
La hipótesis del amor de Ali Hazelwood
Sophos
1. Guatemala: Narcoestado y oligarquía de Edgar Rubio Castañeda https://tienda.sophosenlinea.com/libro/guatemala-narcoestado-y-oligarquia_340203
2. El Ángel Literario de Eduardo Halfon https://tienda.sophosenlinea.com/libro/el-angel-literario_339232
3. Este dolor no es mío de Mark Wolynn https://tienda.sophosenlinea.com/libro/este-dolor-no-es-mio_263556
4. Universidad Disney de Doug Lipp https://tienda.sophosenlinea.com/libro/universidad-disney_250890
5. Hábitos Atómicos de james Clear https://tienda.sophosenlinea.com/libro/habitos-atomicos_253926
Librería El Tuerto
La arquitectura de La Antigua Guatemala de Verle L. Annie
Casa Guatemalteca de Katia Niesiolowska
El Arte de Guatemala / José María Palacios Porta
Santiago de Guatemala / Ricky López Bruni
Explorando los jardines de Guatemala: del Atlántico al Pacífico / Kix Nottebohm
De Museo
1. Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marián Rojas
2. Hábitos Atómicos de James Clear
3. Si lo crees, lo creas de Brian Tracy
4. Deja de ser tú de Joe Dispenza
5. Los 7 Pilares del amor propio de Walter Riso