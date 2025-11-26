El campeón que la violencia silenció: La trágica historia de José Zeceña

-

El ciclismo guatemalteco recuerda el impresionante legado de José Migdael Zeceña Carpio, asesinado en 2016, pedalista oriundo de Jalapa que se consagró como bicampeón centroamericano y cinco veces campeón nacional de ruta.

José Migdael Zeceña Carpio, quien fue oriundo de Monjas, Jalapa, y residente del barrio La Reforma, dejó un legado que será recordado siempre, especialmente cuando se desarrolla la Vuelta Ciclística a Guatemala, donde tuvo participación.

Zeceña fue uno de los últimos ciclistas campeones de renombre nacional e internacional, quien cosechó muchas glorias para su tierra. La que más recuerdan es la del 29 de octubre de 1998, cuando ganó la novena etapa de la Vuelta a Guatemala, que ese año terminó en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.

Zeceña siempre participaba en eventos organizados para las ferias de Monjas. (Foto: Élfego Escobar/Colaborador)

Ese fue uno de los tantos triunfos sumados a los que tuvo de dos veces campeón centroamericano, así como participaciones en Belice, Colombia, Venezuela, Uruguay, México y Canadá, entre otros. También fue cinco veces campeón nacional de ruta.

Lamentablemente, la violencia persiguió a este gran campeón, pues sufrió un primer atentado un 29 de noviembre del 2015 a las 11:00 de la mañana en aldea Los Terrones, Monjas, cuando manejaba un bus del transporte extraurbano. En esa ocasión, desconocidos le dispararon desde unos matorrales y fue llevado a la Emergencia del Hospital Nacional de Jutiapa, donde logró sobrevivir.

José Migdael Zeceña murió en ataque armado cuando entrenaba a su hijo sobre la RN-19. (Foto: Élfego Escobar/Colaborador)

Sin embargo, la muerte lo alcanzó un 19 de septiembre del 2016, cuando entrenada junto a su hijo menor de 12 años.

Según comentaron familiares, ambos iban pedaleando en sus bicicletas en la Ruta Nacional 19, en el kilómetro 144 en aldea La Campana, cuando desconocidos se les acercaron y desde el interior de una camionetilla tipo agrícola accionaron sus armas hiriendo de gravedad a Zeceña, quien al ingresarlo al hospital falleció.

La casa del campeón en el barrio La Reforma estaba repleta de trofeos y medallas. (Foto: Élfego Escobar/Colaborador)

En el recuerdo y para la historia queda el nombre de este pedalista que no buscaba más que practicar deporte y destacar, lo cual hizo durante sus presentaciones nacionales e internacionales.

Al campeón le cumplieron el deseo de ser sepultado en la tierra. (Foto: Élfego Escobar/Colaborador)

Dato curioso

Zeceña mantuvo el legado que le dejó su amigo, compañero de fórmula y muchas veces su entrenador y vecino, Edin Roberto Nova, quien también pereció asesinado por armas de fuego el 14 de agosto de 1994.