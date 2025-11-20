El legado inquebrantable de Manuel Rodas: más de 20 años de gloria en la ruta

-

Con una trayectoria deportiva histórica que incluye dos Juegos Olímpicos y múltiples títulos de contrarreloj, Manuel Rodas, originario de Quetzaltenango, cierra un ciclo épico como referente del ciclismo nacional.

Por décadas, el nombre de Manuel Rodas Ochoa ha estado ligado a la élite del ciclismo nacional. Su constancia, disciplina y amor por la bicicleta lo han convertido en uno de los deportistas más destacados de Guatemala, con una trayectoria que ha dejado huella dentro y fuera del país.

Nacido en el municipio de La Esperanza, Quetzaltenango, Manuel creció rodeado de montañas y caminos que inspiraron su pasión por el ciclismo. Desde pequeño, fue influenciado por su tío y actual entrenador, Omar Ochoa, quien lo guió en sus primeros pasos dentro de este deporte. A los 10 años se subió por primera vez a una bicicleta, pero no fue sino hasta los 15 cuando decidió dedicarse de lleno al ciclismo, dejando atrás su otra gran afición: el futbol.

Su carrera deportiva inició formalmente en el año 2000, cuando debutó en los Juegos Intermunicipales, obteniendo una medalla de bronce. Al año siguiente, ya en los Juegos Nacionales, volvió a subir al podio con dos medallas más, confirmando su talento y determinación.

El equipo Decorabaños ha sido su casa por muchos años. (Foto: AGN)

Entre 2003 y 2004 dio el salto al equipo Hino, con el que participó por primera vez en la Vuelta a Guatemala y, posteriormente, fue convocado por la Selección Nacional para representar al país en competencias internacionales. En 2005, se unió al equipo Cable DX, con el que ha desarrollado la mayor parte de su carrera, consolidándose como uno de los ciclistas más consistentes de la región.

Un palmarés digno de campeón

A lo largo de su trayectoria, Rodas ha acumulado una impresionante colección de títulos nacionales e internacionales. En Guatemala, ha sido Campeón Nacional de Contrarreloj en nueve ocasiones, ocho de ellas de manera consecutiva, además de conquistar varias veces el título nacional de ruta. Entre sus principales logros destacan:

Campeón Nacional de Contrarreloj: 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2021.

Campeón Nacional de Ruta: 2015 y 2016.

Campeón de la Vuelta a Guatemala: 2017 y 2019.

En el ámbito internacional, su nombre también figura entre los grandes del continente:

Dos medallas de oro en el Campeonato Centroamericano de Ciclismo (2011).

Medalla de oro y de plata en los Juegos Centroamericanos de San José (2013).

Medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz (2014).

Medallas de plata y bronce en diferentes Campeonatos Panamericanos entre 2015 y 2018.

Dos oros en el Campeonato Centroamericano de Ciclismo (2019).

Entre sus actuaciones más destacadas figuran el cuarto lugar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez 2010, el séptimo puesto en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y el triunfo absoluto en el Tour por la Paz 2018.

Rodas es uno de los referentes del ciclismo nacional. (Foto: Federación Guatemalteca de Ciclismo)

Un legado que inspira

Manuel Rodas se convirtió en el primer ciclista nacido en Quetzaltenango en ganar dos ediciones de la Vuelta Ciclística a Guatemala, y el tercer guatemalteco en lograrlo, después de Aureliano Cuqué (1959 y 1961) y Edín Roberto Nova (1985 y 1988).

Su victoria de 2017 puso fin a 17 años de sequía sin un campeón guatemalteco en la competencia más importante del país, desde que Fermín Méndez lo lograra en el año 2000.

Rodas también ha representado a Guatemala en dos ediciones consecutivas de los Juegos Olímpicos: Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, consolidando su papel como referente del ciclismo nacional.

"Meme" se caracteriza por su gentileza y humildad. (Foto: ESPN)

Aunque su especialidad es la ruta, también ha demostrado talento en pista y disfruta practicar ciclismo de montaña cuando su agenda se lo permite. Su prueba favorita es la contrarreloj, donde ha logrado dominar con precisión, fuerza y estrategia, tanto en campeonatos nacionales como en etapas claves de la Vuelta a Guatemala.

Más que un deportista, un ejemplo

A sus más de dos décadas de trayectoria, Manuel Rodas representa el esfuerzo, la humildad y la constancia de los atletas guatemaltecos que han logrado trascender las fronteras. Su historia, forjada desde los caminos de La Esperanza hasta los podios internacionales, continúa inspirando a nuevas generaciones de ciclistas que sueñan con seguir su huella.

Ha representado a Guatemala en diferentes competencias. (Foto: UGC)

Se retiró de la Vuelta a Guatemala

El ciclista guatemalteco Manuel Rodas anunció que se retira de las Vueltas a Guatemala tras concluir la 64 edición 2025. Días antes ya había insinuado su despedida, y su equipo confirmó el retiro durante la última etapa en el Anillo Periférico.

El bicampeón de la competencia (2017 y 2019), Rodas recibió un emotivo homenaje de sus compañeros en Villa Linda, gesto que calificó como "espectacular". Agradeció el apoyo de su equipo Decorabaños-Bantrab-Quetzaltenango y anunció que seguirá compitiendo en pruebas más cortas, cerrando así una etapa histórica en el ciclismo nacional.