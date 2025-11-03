Portémonos bien en el estadio para los partidos de Guatemala

-

Con las palpitaciones a mil y el sueño de ser mundialistas por primera vez, no debemos olvidar que el futbol es un deporte que une. Hay que vivirlo en familia y disfrutarlo con responsabilidad.

Por eso para los partidos de Guatemala ante Panamá (jueves, 13 de noviembre) y contra Surinam (martes, 18), la Federación Nacional de Futbol hace un llamado a los aficionados que asistan al estadio de El Trébol a que guarden el debido respeto a los protagonistas y diversos actores del juego.

⚠️¡! Te compartimos este recordatorio para que mañana puedas comprar tus entradas para los partidos de local de la #SeleMayor de la ronda final de la eliminatoria mundialista.#VamosGuate #ModoSelección ⚽️ pic.twitter.com/1EuWws50i4 — FFG (@fedefut_oficial) November 3, 2025

Esto después que la FIFA abriera un expediente contra la Fedefut por racismo de la afición guatemalteca en el estadio Cuscatlán durante el partido ante El Salvador.

Más allá de la sanción económica (unos 38 mil quetzales), el castigo podría recaer en los aficionados, porque el ente rector del futbol mundial reduce el aforo de los estadios de la Selección infractora para un siguiente partido.

Guatemala está cerca de conseguir el sueño de todos y es responsabilidad de todos aportar nuestro granito de arena. No al rascismo, no a la violencia.