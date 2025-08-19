Leocadio Juracán enfrentará proceso penal en libertad condicional

Leocadio Juracán fue ligado a proceso y cumplirá arresto domiciliario, hasta febrero de 2026 conocerá si enfrentará juicio
El exdiputado y defensor de derechos humanos Leocadio Juracán fue ligado a proceso penal por el delito de usurpación agravada, según resolvió el Juzgado de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios, en una audiencia a puerta cerrada.
El sindicado permanecerá en libertad bajo medida sustitutiva mientras continúa la investigación en su contra.
Juracán, conocido por su labor en la defensa de comunidades campesinas, fue beneficiado con arresto domiciliario, prohibición de salir del país y el pago de una caución económica de Q50 mil. La jueza determinó un plazo de cinco meses para que el Ministerio Público (MP) complete su investigación.
El MP había acusado inicialmente a Juracán de cuatro delitos. Sin embargo, según el propio exdiputado, el ente fiscal desistió de tres de ellos, al no encontrar indicios suficientes, y solo presentó argumentos del delito de usurpación agravada.
Los señalamientos en su contra se derivan de un desalojo ocurrido el 5 de marzo de este año en la comunidad Río Tabernal, Livingston, Izabal. El hijo del propietario de la finca alegó haber visto a Juracán entre los presentes, lo que motivó la solicitud de captura.
Sin embargo, la defensa sostiene que ese día el exdiputado se encontraba en una reunión oficial en Ciudad de Guatemala, ante la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh).
La audiencia para determinar si Juracán enfrentará juicio oral y público se ha programado para el 5 de febrero de 2026.