Joven que ingresó al recinto de leona padecía problemas mentales, según allegados

Una tragedia anunciada: El joven de 19 años que fue asesinado por una leona en un zoológico de Brasil, sufría de problemas mentales.

Una leona atacó a un joven en un zoológico de Brasil ante los ojos de los visitantes, luego de que este escalara un muro de seis metros, superara las vallas de seguridad y descendiera de un árbol para ingresar al recinto.

Gerson de Melo Machado, de 19 años, sufría de severos problemas de salud mental y soñaba con ser un domador de leones, según sus allegados.

El gobierno local afirmó que pudo tratarse de un "intento de suicidio" según las investigaciones preliminares.

Gerson de Melo Machado, el joven que falleció por las heridas causadas por una leona en Brasil. (Foto: Redes Sociales)

Por aparte, el gobierno municipal de la ciudad costera de Joao Pessoa, en el noreste de Brasil, indicaron que el jóven "invadió deliberadamente el recinto de la leona" en el Parque Zoobotánico Arruda Camara en la mañana del domingo pasado.

"De manera rápida y sorprendente, él escaló un muro de más de seis metros de altura, superó las rejas de seguridad, accedió a uno de los árboles y entró al recinto", señaló Pessoa en un comunicado.

Videos virales circulan en redes sociales sobre el ataque muestran a la leona acostada junto al vidrio que la separa de los visitantes. Cuando detecta al joven, va hacia el árbol, lo toma con sus dientes por una pierna y lo tira al suelo.

Thiago Nery, veterinario del parque, indicó que los estándares de seguridad para los visitantes son efectivos, por lo que el joven ingresó de forma premeditada. (Foto: Redes Sociales)

La causa de la muerte fue "sangramiento por lesiones en los vasos del cuello". Asimismo, El zoológico dijo en Instagram que el incidente fue "extremadamente triste" y que permanecería cerrado mientras continúan las investigaciones.

La autoridad ambiental estatal inspeccionó las instalaciones este lunes. Thiago Nery, veterinario del parque, defendió los estándares de seguridad del recinto y dijo que se trató de un incidente "completamente imprevisible".

El parque señaló que "la eutanasia nunca fue considerada" por lo que la leona no está en riesgo de acabar con su vida.

Con información de AFP