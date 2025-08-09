Versión Impresa
¡Les da boletos! Ricardo Arjona invita a familia guatemalteca que le hizo una canción

  • Por Selene Mejía
09 de agosto de 2025, 16:07
Ricardo Arjona invita a familia a asistir a su show. (Foto: Ricardo Arjona)

Luego de que se agotaran las entradas para sus 8 nuevas presentaciones, Ricardo Arjona tuvo un hermoso gesto con una familia: los invitó a su residencia "Lo que el SECO no dijo". 

A través de sus redes el guatemalteco compartió la canción que una madre con sus hijos le dedicaron, donde explican que se quedaron sin entrada, a pesar de haber hecho cola tanto en la ticketera física, como en línea. 

ricardo arjona regala entradas

En Tik Tok Ana Virginia habló de la experiencia: "Lo que el SECO no sabe es lo que le pasó hoy a mi hermana intentando comprar entradas para su concierto". Luego comenzaron a interpretar su propia letra con la lírica de "Nada es como tú".

"Fui a la fila de la Noria, tenía a 6 en internet, revisando como locos para lograrnos meter, a comprar las 4 entradas que no eran para revender, mi marido y mis dos hijos te queríamos ir a ver". 

La inesperada respuesta de Arjona

Ricardo respondió: "¡Qué paisanos tan bonitos!, ¿Quién dijo que no consiguieron? ¡Yo los invito!". Su historia se ha hecho viral, aún se desconoce si la familia ya vio el mensaje. 

MIRA: 

