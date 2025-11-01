Piloto pierde el control y vuelca en la ruta al Pacífico

El camión llevaba carga, la cual quedó tirada en el asfalto.
Un camión que circulaba por el kilómetro 22, CA-9, rumbo al sur volcó sobre la calle.
Debido al fuerte impacto, la mercadería que transportaba quedó tirada en el asfalto.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PMT) de Villa Nueva llegaron al lugar para controlar el tránsito.
Hasta ahora se desconocen las causas del accidente y el estado de salud del conductor.