Desde 2019, así fue el camino de Léster Martínez al título mundial

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El guatemalteco Léster Martínez empezó su carrera como profesional en 2019 y desde entonces ha recorrido un largo camino que lo llevó hasta ser uno de los mejores boxeadores a nivel mundial de la categoría supermediana y el primer campeón mundial para el país.

Fue ya en el lejano 6 de abril de 2019 cuando el petenero festejó su primer nocaut técnico, en su debut como boxeador de élite ante el nicaragüense Ricardo Mayorga, marcando el inicio de una carrera que ha sido impecable.

RESPECT AFTER WAR



After 12 rounds, Martinez and Aleem share a moment — and Lester Martinez gets the win.#MartinezAleem pic.twitter.com/yFryS3mmug — ProBox TV (@ProBox_TV) March 22, 2026

A lo largo de los años, Martínez ha peleado en un total de 21 ocasiones, con un sólido récord de 20 victorias y un empate, con 16 de esos triunfos por la vía del nocaut, entre las que destacan las peleas contra Uriel González (2020), Gabriel López (2021), Rodolfo "Cobrita" Gómez Jr. (2022) y Rubén Angulo (2024), en donde consiguió otros cinturones.

Eso sí, sus peleas más importantes, sin duda alguna, han sido las últimas dos. Su enfrentamiento contra el francés Christian Mbilli, que fue considerado como la Pelea del Año en 2025 y terminó en empate.

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Así como la batalla librada el pasado sábado contra Immanuwel Aleem, que representó su vigésima victoria en su carrera y lo coronó como campeón Interino de Peso Supermedio, su primer título mundial.

Con esto, se convirtió también en el primero en la lista de retadores al cinturón absoluto de esta categoría, que podría ser contra Christian Mbilli (titular), contra quien ya empató en septiembre del año pasado, o Saúl "Canelo" Álvarez, que podría pelear antes por retomar la corona.