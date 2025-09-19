Lester Martínez: " En esta segunda pelea seré campeón"

-

Durante una breve participación en la conferencia presidencial "La Ronda", el boxeador guatemalteco habló de su próximo reto.

El boxeador guatemalteco Lester Martínez se reunió este viernes con el presidente Bernardo Arévalo, tras una breve participación en la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura.

(Foto: cortesía)

Martínez, acompañado de su comanager Ramón Hernández y de sus padres, Hermelindo y Lucidia Martínez, destacó su cuarto lugar en el ranking mundial de la división supermediana y señaló que este reconocimiento representa un paso hacia el primer puesto.

"Ha sido un camino largo, lleno de muchas emociones... y sobre todo con fe de llegar a ser el número uno" expresó Martínez.

(Foto: cortesía)

Además, se confirmó que la segunda pelea contra el francés Christian Mbilli fue solicitada por su equipo y afirmó que su objetivo es consagrarse campeón mundial. "Sabemos lo que logramos en la primera pelea... y en una segunda pelea, Lester Martínez será campeón mundial", declaró el boxeador.

Durante la conferencia, Martínez respondió a dos preguntas de los periodistas y bromeó sobre su segunda visita al Palacio Nacional, recordando que en la primera había sido retirado rápidamente tras una entrevista.

(Foto: cortesía)

La visita formó parte del reconocimiento oficial que el gobierno otorgó al deportista por su desempeño en su reciente combate en Las Vegas, Nevada, que terminó en empate.

Tras la reunión con el mandatario Lester Martínez dirigió un mensaje a las nuevas generaciones enfatizando la importancia de mantener la disciplina para alcanzar sus metas.

"Para las nuevas generaciones, una de las cosas más importantes para este deporte y en la vida es tener disciplina, entusiasmo y las ganas de querer hacer algo", expresó.