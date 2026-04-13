Ley Antilavado avanza lento en la recta final para su aprobación en el Congreso

-

La aprobación definitiva dependerá del consenso entre los sectores involucrados.

TE PUEDE INTERESAR: Avanza en segunda lectura la ley contra el lavado de dinero

El Congreso se prepara para conocer en tercera lectura la iniciativa 6593, que busca aprobar la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Aunque el proceso entra en su recta final, el avance se mantiene con cautela mientras se afinan los últimos detalles.

“ Cuando ustedes crean que estamos listos, entonces aquí en jefe de bloque vamos a agendar esa ley para que se convierta en ley de la república ” Luis Congreras , Presidente del Congreso

Durante la reunión de jefes de bloque del 13 de abril, el presidente del Congreso, Luis Contreras, explicó que la normativa será incluida en agenda para su tercera lectura el martes 14 de abril; sin embargo, su aprobación no será inmediata.

Contreras indicó que la decisión responde a la necesidad de resolver observaciones pendientes antes de someterla a votación final. "Estamos agendando la ley de lavado en tercera lectura y la vamos a dejar ahí, diputados, hasta que todas las enmiendas que tienen problema sean resueltas", afirmó.

La aprobación definitiva dependerá de los consensos entre los sectores involucrados. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

También señaló que este proceso es similar al que atraviesa la ley portuaria, pues ambas iniciativas avanzan en paralelo y requieren consenso entre los distintos sectores involucrados. Según explicó, el objetivo es garantizar que el contenido final cuente con respaldo amplio antes de convertirse en decreto.

"Cuando ustedes crean que estamos listos, entonces aquí en jefe de bloque vamos a agendar esa ley para que se convierta en ley de la república", expresó Contreras, al tiempo que hizo un llamado a los diputados para respaldar el proceso en las próximas sesiones.

El Congreso programa la Ley Antilavado para lectura en el pleno. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

"Les suplico que tengamos 107 votos para votar por esa ley y que siga su rumbo para una posible decreto para beneficiar todo lo que necesite este país con esa ley", dijo.

Ley antilavado en Guatemala

La iniciativa 6593 surge en un contexto de creciente presión internacional para fortalecer los mecanismos de prevención y combate al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo.

La propuesta busca actualizar la legislación vigente, fortalecer los controles financieros, ampliar las facultades de supervisión y mejorar la coordinación entre instituciones encargadas de investigar y sancionar estos delitos.