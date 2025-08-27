Ley de la Biblia entrará en vigencia este jueves 28 de agosto

-

A partir del próximo año, el primer sábado de agosto se celebrará en el país el Día de la Biblia.

Quince días después de haber sido aprobado por el Congreso de la República, se publicó en el diario oficial el Decreto 5-2025, que contiene la denominada Ley de la Biblia.

Tal como lo anunció días atrás, el presidente Bernardo Arévalo sancionó la norma y así garantizó que el primer sábado de agosto se celebre el día nacional de ese texto religioso.

El decreto entrará en vigencia este jueves 28 de agosto y en él se indica que el objetivo es reconocer el "impacto histórico, espiritual y cultural (de la biblia) en la vida del pueblo guatemalteco".

También establece que las personas o instituciones que así lo deseen "podrán contribuir al realce apropiado de la conmemoración del Día de la Biblia", mediante "actividades educativas, culturales, cívicas y formativas", en sus respectivos ámbitos.

Una ley que generó polémicas

La iniciativa que dio vida a la Ley de la Biblia fue impulsada en el Congreso por el diputado Ronald Portillo, del bloque Vamos, así como por el jefe de ese grupo legislativo, Allan Rodríguez.

El primero de ellos dijo a Soy502 que el proyecto surgió después de varios encuentros con entidades, como la Confederación Apostólica de Guatemala y el Foro por la Libertad Religiosa, donde participan pastores evangélicos. De hecho, el día en que se aprobó el decreto, varios de ellos estuvieron presentes.

La norma fue respaldada por 110 diputados, quienes estuvieron de acuerdo con crearla de urgencia nacional. Al razonar su voto, varios recitaron textos bíblicos y se dijeron "temerosos de Dios".

Esta es una ley de bendición, dice el diputado Allan Rodríguez pic.twitter.com/l548YV8K3H — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) August 13, 2025

Sin embargo, tal decisión generó opiniones divididas. Mientras que algunos aplaudieron que Guatemala se sume a otros países que celebran el Día de la Biblia, hubo quienes cuestionaron si se ha violentado el principio constitucional que reza que el Estado es laico.

El padre Brandon de León fue uno de quienes se pronunció al respecto. Por medio de su cuenta de TikTok, opinó que lo aprobado por los padres de la patria favorecería "a corrientes religiosas mayoritariamente de raíz protestante evangélica", lo cual, a su criterio, "viola la neutralidad del Estado".

ᴅɪᴘᴜᴛᴀᴅᴏs ᴀᴘʀᴜᴇʙᴀɴ ᴅᴇ ᴜʀɢᴇɴᴄɪᴀ ɴᴀᴄɪᴏɴᴀʟ ᴇʟ "ᴅɪ́ᴀ ɴᴀᴄɪᴏɴᴀʟ ᴅᴇ ʟᴀ ʙɪʙʟɪᴀ".

La opinión de Arévalo

Consultado al respecto, el presidente Arévalo indicó que la Ley no viola ningún precepto constitucional y que debido a ello no procedería el veto.

"No, no lo vamos a vetar porque no afecta el carácter laico del Estado", dijo en su momento, y añadió que el decreto "es un texto conmemorativo que la comunidad de las personas que creen en la biblia en el país, o al menos en el Congreso de la República, deciden que es necesario hacer".

