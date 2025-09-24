La ley que busca recordar a adolescentes que murieron por no unirse a una mara

-

El Congreso avanza en la creación de un nuevo sistema de alerta para la protección de menores asediados por las maras.

Un día después de la sentencia por el asesinato del creador de contenido Sebastián Pop, más conocido como Farruko Pop, a manos de pandilleros, en el Congreso avanzó en primera lectura una iniciativa de ley que busca evitar daños a menores que son acosados por grupos criminales.

Inspirado en los casos de Ángel Ariel Escalante y Domingo Sicay, quienes murieron de forma violenta por negarse a pertenecer a diferentes clicas, el proyecto plantea crear un nuevo sistema de alertas en el país.

El objetivo es regular todo un protocolo de seguridad y atención integral para resguardar a los adolescentes y niños que hayan denunciado ser acechados por mareros, así como a su familia.

Fuente: Iniciativa de ley 6344

De esa cuenta, se pretende normar la intervención de los directores de la escuela o instituto en el cual se detecte el caso, quienes tendrían que dar aviso de manera inmediata a la Procuraduría General de la Nación.

Esta entidad tomaría la primera acción, que podría incluir, inclusive, el cambio de domicilio del núcleo familiar, para garantizar la protección de la integridad física de la víctima. El protocolo se complementaría con la intervención de la Policía Nacional Civil, Ministerio Público y Organismo Judicial, entre otras entidades.

La iniciativa fue presentada en febrero de 2024 por la diputada Lucrecia Marroquín.

La diputada Lucrecia Palomo presenta una iniciativa de ley para crear un sistema de alerta que proteja a menores que son amenazados por pandillas pic.twitter.com/feZdyItc3u — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) February 23, 2024

¿Quiénes eran Ángel y Domingo?

El propósito de crear el nuevo sistema de alerta y protección es impedir que haya más víctimas como Ángel Escalante y Domingo Sicay, fallecidos en junio de 2015 y julio de 2023, respectivamente.

El primero fue lanzado desde el puente Belice por negarse a dispararle a un piloto del transporte público y unirse a una mara. Estuvo desaparecido dos días, tras dirigirse a su escuela en la zona 6, y fue localizado por su papá en el fondo del barranco.

Aunque fue rescatado con vida, murió días después en el Hospital General San Juan de Dios.

Ángel estuvo hospitalizado varios días, después de ser rescatado por bomberos, pero sus heridas eran graves y murió. (Foto: Archivo/Soy502)

por dos sujetos cuando salía del instituto donde estudiaba.

La directora del centro educativo confirmó que el adolescente, de 14 años, describió que mareros lo buscaban continuamente y lo inducían a unirse a su estructura. Su negativa habría provocado el atentado que terminó con su vida.