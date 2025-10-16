Versión Impresa
El Congreso publica Ley de Codedes en el diario oficial

  • Por Jessica Osorio
16 de octubre de 2025, 11:54
Una petición firmada por más de 300 alcaldes, fue presentada al Ejecutivo para apoyar la sanción de la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de los Proyectos de los Consejos de Desarrollo, el pasado 17 de septiembre. (Foto: Estuardo Paredes / Colaboración)

El Congreso de la República publicó en el diario oficial la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.

El Decreto 7-2025 que contiene la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes) salió publicada este 16 de octubre en el Diario de Centro América.

Además, también se publicó el Acuerdo 6-2025 del Congreso de la República, el cual ordena la publicación de la ley de Codedes. Esto luego de que el Legislativo rechazara el veto presidencial emitido por el Ejecutivo. 

A criterio de los diputados que votaron a favor de la publicación, el Ejecutivo falló al no incluir un artículo sobre la vigencia de la norma que rechazaba el decreto en el veto y por lo tanto, incumplió con el plazo constitucional.

Esta fue la posición del diputado Álvaro Arzú al respecto: 

"Fraude de ley"

Según Juan Gerardo Guerrero, secretario General de la Presidencia, plantearon un amparo contra el Congreso de la República por haber rechazado el veto en mención y señaló que las acciones de los diputados son "ilegales" y un "fraude de ley".

"El viernes 3 de octubre se remitió el oficio correspondiente al Organismo Legislativo, cumpliendo así con lo que especifica claramente el artículo 178 de la Constitución Política de la República y el artículo 129 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo", declaró el secretario.

