El Congreso publica Ley de Codedes en el diario oficial

El Congreso de la República publicó en el diario oficial la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.
OTRAS NOTICIAS: ¿Error en el veto? Congreso toma como sancionada la ley que favorece a los Codedes
El Decreto 7-2025 que contiene la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes) salió publicada este 16 de octubre en el Diario de Centro América.
Además, también se publicó el Acuerdo 6-2025 del Congreso de la República, el cual ordena la publicación de la ley de Codedes. Esto luego de que el Legislativo rechazara el veto presidencial emitido por el Ejecutivo.
A criterio de los diputados que votaron a favor de la publicación, el Ejecutivo falló al no incluir un artículo sobre la vigencia de la norma que rechazaba el decreto en el veto y por lo tanto, incumplió con el plazo constitucional.
Esta fue la posición del diputado Álvaro Arzú al respecto:
"Fraude de ley"
Según Juan Gerardo Guerrero, secretario General de la Presidencia, plantearon un amparo contra el Congreso de la República por haber rechazado el veto en mención y señaló que las acciones de los diputados son "ilegales" y un "fraude de ley".
"El viernes 3 de octubre se remitió el oficio correspondiente al Organismo Legislativo, cumpliendo así con lo que especifica claramente el artículo 178 de la Constitución Política de la República y el artículo 129 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo", declaró el secretario.