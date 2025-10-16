El Congreso publica Ley de Codedes en el diario oficial

-

El Congreso de la República publicó en el diario oficial la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.

El Decreto 7-2025 que contiene la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes) salió publicada este 16 de octubre en el Diario de Centro América.

Además, también se publicó el Acuerdo 6-2025 del Congreso de la República, el cual ordena la publicación de la ley de Codedes. Esto luego de que el Legislativo rechazara el veto presidencial emitido por el Ejecutivo.

A criterio de los diputados que votaron a favor de la publicación, el Ejecutivo falló al no incluir un artículo sobre la vigencia de la norma que rechazaba el decreto en el veto y por lo tanto, incumplió con el plazo constitucional.

Esta fue la posición del diputado Álvaro Arzú al respecto:

Así explicó el diputado Álvaro Arzú Escobar el presunto error en el veto del Decreto 7-2025, que favorece a los Codedes pic.twitter.com/wOAPjWkgbi — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) October 7, 2025

"Fraude de ley"

Según Juan Gerardo Guerrero, secretario General de la Presidencia, plantearon un amparo contra el Congreso de la República por haber rechazado el veto en mención y señaló que las acciones de los diputados son "ilegales" y un "fraude de ley".

"El viernes 3 de octubre se remitió el oficio correspondiente al Organismo Legislativo, cumpliendo así con lo que especifica claramente el artículo 178 de la Constitución Política de la República y el artículo 129 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo", declaró el secretario.