La ley que frenaría el cierre de los pozos petroleros en el campo Xan

Una ley que se impulsa en el Congreso busca impedir la clausura de los pozos petroleros que funcionan en Petén.

La extracción de petróleo en el campo Xan, ubicado en Petén, está por llegar a su fin, pues Perenco, la empresa que tiene el contrato se tendría que retirar el próximo 12 de agosto.

Sin embargo, mientras se acerca esa fecha, han surgido "esfuerzos" desde varias municipalidades y el Congreso de la República para impedir el cierre de los pozos que funcionan en el lugar.

12 de agosto finalizará el contrato que permite a Perenco extraer petróleo en el país.

Uno de ellos está contenido en la iniciativa de ley 6600, que plantea expresamente dejar en suspenso la desmantelación y clausura de los puntos de extracción petrolera en el mencionado sitio.

Denominada "Ley para el resguardo y protección del patrimonio industrial petrolero", la propuesta es impulsada por cuatro diputados distritales. Su propósito es declarar de utilidad pública todo lo ubicado en el campo Xan, de tal forma que se constituya en "patrimonio de la nación".

Varios sectores se han pronunciado sobre la importancia de que el Estado garantice la protección de la infraestructura que funciona en el campo Xan. (Foto: MEM)

Frenaría intenciones del Gobierno

El proyecto plantea frenar lo establecido en el Acuerdo Ministerial 207- 2025/SG, emitido por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) en julio pasado, que declara la contratación urgente de servicios petroleros para el cierre, desmantelamiento y abandono del Campo Petrolero Xan.

Si la iniciativa se aprobara, el Gobierno no podría hacer ninguna inversión para tales trabajos. Esto se debe a que quedaría "sin efecto el desembolso financiero de los cincuenta millones de dólares para iniciar la desmantelación de la infraestructura de la industria petrolera".

Tal apartado hace alusión a una cifra que ha resonado como el costo que tendría para el Estado la contratación de una empresa que ejecute el cierre de los pozos de donde se extrae petróleo.

Fuente: Iniciativa de ley 6600

Tiempo para negociar

El diputado Pablo Cifuentes, uno de los ponentes de la propuesta, indicó que la intención "no es beneficiar a Perenco", sino evitar la pérdida de recursos que representaría para el Estado el cierre de la actividad petrolera.

"Con la iniciativa se busca el resguardo de las instalaciones, que no las sellen, que no se pierda ese recurso, sino que se pueda aprovechar; lógicamente, con una mejor negociación", manifestó el entrevistado.

Según explicó, al impedir la clausura de los pozos, el Gobierno podría otorgar un nuevo contrato para la explotación del petróleo y "no necesariamente tendría que ser con Perenco".

En su opinión, "lo importante es no dejar a las municipalidades sin los ingresos que les representa el Fonpetrol (Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación), que se usan para proyectos de desarrollo local".

“ Si tuviera las capacidades, incluso, el Estado podría hacerse de la explotación petrolera, pero sabemos que eso no es factible ” Pablo Cifuentes, diputado por Chimaltenango

Bajo el resguardo del Ejército

El citado proyecto de ley es breve, pues está conformado solo por cuatro artículos, y el primero de ellos establece que se tendrían que crear "normas jurídicas que eviten la invasión y desmantelación dentro del área en el campo petrolero Xan y el oleoducto que conecta Petén con Santo Tomás de Castilla", en Puerto Barrios, Izabal.

También plantea que, para evitar daños a la infraestructura, se tendrían que designar a elementos del Ejército para su resguardo.

De acuerdo con Cifuentes, esto es necesario "para que no se roben todo lo que hay en el lugar, incluida la maquinaria, equipo y tubería".

"Incluso, está el tema de que algunas personas quieran drenar el petróleo huachicolero, que le llaman, y pueda haber accidentes o hasta problemas ambientales", mencionó el diputado.

Esta es parte de la tubería existente en el campo Xan. (Foto: Archivo/Soy502)

Presentan amparos

Cuando faltan cuatro días para el cese de operaciones de Perenco y el inicio del cierre del campo Xan, también se conoció de varias acciones de amparo presentadas por municipalidades y hasta por el político Carlos Pineda, también para impedir el cierre de los pozos de petróleo.

Comunas, principalmente de Petén, las más favorecidas por el Fonpetrol, buscarían frenar tal disposición, con miras a no quedarse, de forma definitiva, sin los ingresos que les proporciona la actividad extractiva.

Las acciones legales han llegado a la Corte de Constitucionalidad (CC). Aunque Soy502 consultó sobre la cantidad de estas, aún no se tiene una respuesta.

La CC ha recibido varios amparos en busca de frenar el cierre de los pozos petroleros que funcionan en el campo Xan. (Foto: Archivo/Soy502)

MEM inicia proceso

Entretanto, el Ministerio de Energía y Minas publicó recientemente en el diario oficial un aviso de invitación, en busca de contratar los servicios para el cierre y desmantelamiento de las instalaciones, así como el abandono del campo Xan.

Según los datos publicados, el área a intervenir es de 9,553 hectáreas (95.53 kilómetros cuadrados), en los que existen 59 pozos petroleros, los cuales deberán ser clausurados.

El MEM también buscaría que la empresa a cargo de tal tarea intervenga 123 kilómetros de línea de flujo, es decir, el oleoducto.

De acuerdo con la cartera, el objeto de la contratación de los servicios petroleros de emergencia es "garantizar la seguridad de las personas, comunidades vecinas, el medio ambiente, así como las instalaciones, bienes e intereses del Estado".