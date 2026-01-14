Ley de IUSI plantea exonerar impuestos a viviendas de bajo valor y de adultos mayores

-

La propuesta establece que los inmuebles destinados a vivienda con un valor de hasta Q250 mil queden libres del pago del IUSI. Además, plantea la exoneración total del impuesto para jubilados y adultos mayores.

En un contexto marcado por el aumento del costo de la vivienda y la presión tributaria municipal, el Congreso analiza la iniciativa de ley 6586, que propone una reforma al Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), vigente desde 1998.

La propuesta surge ante el desfase entre los valores fiscales utilizados para calcular el impuesto y la realidad actual del mercado inmobiliario, donde muchos inmuebles son inscritos a valores de mercado para respaldar créditos hipotecarios.

Según el planteamiento, esta situación ha incrementado la carga económica para las familias que buscan adquirir casa propia, pues al pago de cuotas e intereses bancarios se suma un impuesto municipal que, en muchos casos, no se percibe reflejado en mejoras directas de servicios o infraestructura local.

El impacto es aún mayor para jubilados y personas de la tercera edad, quienes suelen depender de un único inmueble para vivir y no cuentan con ingresos permanentes.

La iniciativa de ley 6586 propone reformar el IUSI para ajustarlo a la realidad actual del mercado inmobiliario y reducir la carga tributaria sobre quienes buscan acceder a una vivienda. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Ante este escenario, la iniciativa denominada "Ley de IUSI Justo para la Vivienda Familiar" propone actualizar las bases imponibles y establecer un esquema más equitativo del impuesto.

Los detalles

Entre sus principales medidas se contempla la exención del IUSI para viviendas con un valor de hasta Q250 mil, así como la exoneración total del pago para jubilados y personas mayores de 60 años que utilicen su inmueble como residencia, mientras siga con vida.

Estas exenciones, según la propuesta, buscan aliviar la presión fiscal, evitar efectos confiscatorios y garantizar el derecho a una vivienda digna, sin dejar de lado la sostenibilidad financiera de las municipalidades.