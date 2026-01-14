Nueva Junta Directiva del Congreso informa sobre sus primeras acciones

-

Las nuevas autoridades del Legislativo, informaron sobre las primeras acciones tras tomar posesión.

Tras ser juramentada durante la sesión solemne celebrada este miércoles 14 de enero en el Congreso de la República, jornada en la que también se presentó el informe anual de Gobierno del presidente Bernardo Arévalo, la nueva Junta Directiva del Legislativo ofreció su primera conferencia de prensa.

"Tenemos mañana (15 de enero) la primera reunión de la Junta Directiva ya convocamos a los jefes de bloque para discutir la primera agenda", indicó el nuevo presidente del Congreso, Luis Contreras.

(Imagen: captura de pantalla)

La reunión será a las 12:00 horas, con el propósito de definir los procedimientos y la convocatoria para una sesión ordinaria prevista para el 19 de enero, confirmó el presidente.

(Foto: Wilder López/Soy502)

En dicha sesión se tiene contemplada la juramentación de la comisión de postulación para magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

#EnVivo Conferencia de Prensa Junta Directiva 2026-2027 https://t.co/VaVt1ya8xP — Congreso Guatemala (@CongresoGuate) January 14, 2026

El presidente del Congreso señaló que los detalles de la convocatoria y el modelo a seguir, serán discutidos en la reunión con los jefes de bloque, tomando como referencia experiencias anteriores.

Aseguró que el proceso se realizará dentro de los plazos correspondientes y que se harán las previsiones necesarias antes de formalizar la convocatoria.