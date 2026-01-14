¿Puede una ley liberar a la ciudad del cableado aéreo en desuso?

-

La propuesta apunta a mejorar la seguridad, la imagen urbana, la eficiencia de los servicios y la incorporación de nuevas tecnologías.

El Congreso de la República analiza una iniciativa de ley que propone regular de forma específica el retiro del cableado aéreo en desuso o en mal estado en las zonas urbanas del país, con el fin de establecer obligaciones claras, ordenar la infraestructura existente y reducir los riesgos que este tipo de instalaciones representa para la población.

La propuesta plantea un marco legal que permita identificar, retirar y disponer adecuadamente del cableado obsoleto, así como facilitar la modernización tecnológica y la coordinación entre municipalidades, empresas de servicios y entidades del Estado.

La Iniciativa 6436 parte del principio constitucional que obliga al Estado, a las municipalidades y a la población a promover el desarrollo social, económico y tecnológico, garantizando al mismo tiempo la protección del ambiente y el equilibrio ecológico.

En ese sentido, el retiro del cableado aéreo en desuso se plantea como una acción necesaria para mejorar las condiciones de seguridad y orden en los espacios urbanos.

Seguridad Pública

Uno de los principales objetivos de la propuesta es fortalecer la seguridad pública. El cableado abandonado o deteriorado representa un riesgo constante, debido a que puede desprenderse y provocar accidentes a peatones y vehículos; además de aumentar la posibilidad de electrocuciones e incendios en zonas densamente pobladas.

La iniciativa también subraya el impacto en la imagen de las ciudades. El exceso de cables en desuso genera contaminación visual y una percepción de deterioro urbano.

Según la propuesta de ley, el retiro contribuiría a mejorar la estética de calles y avenidas, favoreciendo entornos más ordenados y agradables, lo que incluso puede influir positivamente en el valor de los inmuebles.

Beneficios

Desde el punto de vista operativo, la propuesta señala que los cables obsoletos dificultan el mantenimiento de las redes activas. Eliminarlos facilitaría las labores técnicas, mejoraría la eficiencia de los servicios y permitiría la instalación de nuevas tecnologías, como redes de fibra óptica y sistemas modernos de telecomunicaciones.

En el ámbito ambiental, la iniciativa plantea la correcta disposición y reciclaje del cableado retirado, con el objetivo de reducir residuos y promover prácticas sostenibles. Asimismo, se busca prevenir incendios urbanos asociados a cables en mal estado y minimizar interferencias visuales y tecnológicas.

La propuesta contempla la creación de un marco legal que defina responsabilidades claras para las empresas de servicios públicos y telecomunicaciones, establezca procedimientos estandarizados para la identificación y retiro del cableado en desuso, incorpore sanciones por incumplimiento y fortalezca la transparencia, la rendición de cuentas y la coordinación entre las distintas instituciones involucradas.

Esta iniciativa fue impulsada por la Comisión de Asuntos Municipales y conocida por el Pleno del Congreso el jueves 22 de agosto de 2024. Actualmente, se encuentra en el proceso de discusión en primer debate en el Congreso.