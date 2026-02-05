LG Electronics expone soluciones de display y software para distintos comercios

-

Del 3 al 6 de febrero se llevó a cabo en Barcelona, España, la feria de displays de Europa conocida como Integrated Systems Europe (ISE), donde LG Electronics obtuvo un espacio para dar a conocer su línea de soluciones B2B personalizadas.

Bajo el lema "Solutions Beyond Displays", LG anunció que ofrecerá a sus clientes B2B la oportunidad de experimentar entornos diferenciados y centrados en el cliente que integran productos de display comercial, soluciones de software y tecnología de Inteligencia Artificial.

Dentro de su stand, LG presentó una serie de escenarios enfocados en distintas industrias, desde hoteles, salas de control hasta salas de reuniones, espacios de aprendizaje y drive-thrus. En cada zona, los productos y soluciones de display comercial están adaptados a las necesidades específicas de cada sector.

Zona Hotel: Introduce soluciones integrales para entornos de hospitalidad, orientadas a mejorar la experiencia del huésped y apoyar las operaciones diarias del personal.

Introduce soluciones integrales para entornos de orientadas a mejorar la del y apoyar las operaciones diarias del personal. Zona Sala de Control: Presenta "LG Shield", el sistema de seguridad integrado de LG para estabilidad operativa y seguridad.

Presenta el sistema de seguridad integrado de LG para y seguridad. Zona Aprendizaje: Muestra escenarios de educación interactiva en el LG CreateBoard, con funciones habilitadas por IA que se adaptan a diversos métodos de enseñanza.

Muestra escenarios de en el con funciones habilitadas por IA que se adaptan a diversos métodos de enseñanza. Zona Drive-Thru: Exhibe soluciones de display de alto brillo diseñadas para un uso confiable en exteriores pese a la exposición a condiciones climáticas e impactos físicos.

“ Estamos redefiniendo los espacios comerciales con ecosistemas integrados que van más allá del hardware ” Park Hyoung-sei , presidente de LG Media Entertainment Solution Company.

(Fotografía cortesía: LG Electronics)

Experiencias inmersivas de K-Retail impulsadas por soluciones de software integradas

LG presenta una amplia línea de soluciones de software a través de "LG Business Cloud", una plataforma integrada para la operación y gestión de displays comerciales.

Para contextualizar su tecnología de display avanzada, LG se ha asociado con marcas coreanas de múltiples sectores, mostrando la excelencia de la belleza, la gastronomía y los contenidos coreanos ante audiencias globales.

"LG Business Cloud" ha sido diseñada para sentirse como una visita a tiendas reales, la exhibición ofrece a los visitantes una experiencia práctica con una amplia gama de productos de display de LG, incluidos "StanbyME", "Smart Monitor Swing", "kioscos", "OLED Transparente" y "E-Paper".

Soluciones de software como "LG ConnectedCare", "LG SuperSign" y "LG SoundCast" también se destacan como ofertas clave dentro de la plataforma "LG Business Cloud".

Los asistentes también pudieron experimentar "LG ConnectedCare", que ofrece una forma centralizada de gestionar señalización en múltiples ubicaciones de tiendas desde una sola laptop. Incluye monitoreo del consumo energético e información predictiva, respaldando la gestión integrada de operaciones minoristas a gran escala.

Por otro lado, "LG SoundCast" sincroniza la señalización con aplicaciones de smartphones de los clientes mediante frecuencias inaudibles para anuncios personalizados y orientación.

A medida que los clientes se acercan a la señalización, "LG SoundCast" muestra descuentos o disponibilidad de inventario de artículos comprados con frecuencia, y los detalles del pedido se muestran cuando llegan los clientes para recoger, permitiendo al personal brindar un servicio ágil.

Por último, "LG SuperSign" ofrece una forma práctica crear y distribuir contenido de texto e imagen para su carga en displays de tienda. La generación de contenido mediante IA ayuda a las pequeñas empresas a producir materiales publicitarios de alta calidad a menor costo.

(Fotografía por: LG Electronics)

Nuevo LG MAGNIT de ultra alta definición y E-Paper de ultra bajo consumo

Próximamente , LG estará presentando el nuevo "LG MAGNIT Micro LED signage", junto con el display "LG E-Paper", una opción delgada como papel diseñada para un consumo energético mínimo.

LG MAGNIT permite escalabilidad, con gabinetes LED que se ensamblan como bloques para una instalación simplificada y ajuste frontal sencillo de los desniveles entre gabinetes. Los gabinetes y controladores pueden colocarse hasta a 10 kilómetros de distancia,* y materiales retardantes al fuego ayudan a frenar la propagación del fuego en situaciones de emergencia.

Por su parte, display "LG E-Paper" crea imágenes moviendo partículas de color cargadas eléctricamente mediante un campo eléctrico. Su textura similar al papel y su display de ultra bajo consumo permiten que las imágenes estáticas permanezcan sin alimentación continua.