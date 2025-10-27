¡Esperanza para las parlamas! Escuintla logrará liberación récord de tortugas

-

El Tortugario de la Base Naval del Pacífico en San José, Escuintla, espera recolectar 40,000 huevos de tortugas parlamas, proyectando un aumento del 10% en liberaciones.

Para este año se espera que el número de liberaciones de neonatos de tortugas parlamas (Lepidochelys olivacea) en San José, Escuintla, se incremente un 10 por ciento.

Según el comandante de la Base Naval del Pacífico, capitán de navío, Oscar Alfredo Gómez Cortez, esto se debe al buen trabajo que se ha hecho desde hace más de diez años.

En cada liberación se sueltan más de 100 crías de parlamas. (Foto: Henry López/Colaborador)

"Este 2025 tenemos previsto que se recolecten más de 40 mil huevos, de los cuales se libera un aproximado de 80 por ciento, pues algunos no revientan", explicó Gómez.

Cada temporada, las tortugas regresan a desovar a la playa donde fueron liberadas; conforme pasan los años, la cifra de huevos recolectados va creciendo y así se espera que continúe, agregó el militar.

Las parlamas son acechadas por muchos depredadores naturales, por lo que según los expertos, de 100 crías que se liberan, solamente una o dos logra llegar a la edad adulta y regresar a desovar a la arena.

Para la protección de la especie, los huevos son recolectamos y colocados en nidos bajo la arena dentro del tortugario. (Foto: Henry López/Colaborador)

Los huevos se siembran en nidos formados bajo la arena, dentro del tortugario. La mayoría de huevos que se colocan son recolectados en la playa de la Base Naval del Pacífico, pero también se reciben huevos de las personas que los recolectan en otras playas; para que revienten deben transcurrir 41 días.

Las parlamas regresan a los 10 años a colocar sus huevos. (Foto: Henry López/Colaborador)

"Este proyecto de conservación de la especie del Tortugario del Comando Naval del Pacífico tiene más de tres décadas funcionando; según registros históricos, fueron 800 los huevos que se recolectaron en aquella primera ocasión y ahora tenemos metas de hasta 40 mil", dijo el militar.

https://www.youtube.com/watch?v=NDGeaTGlkb4

En los próximos días se espera que revienten 2 mil 500 huevos y eso permitirá hacer la liberación más grande que se ha hecho en este tortugario.

https://www.facebook.com/100083170150906/videos/731450736113784

Durante la temporada de liberación, estudiantes de distintos niveles se involucran y apoyan esta tarea, siguiendo las instrucciones de los expertos; en cada una se liberan al menos 100 parlamas.