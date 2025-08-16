Liberan a guardias del Sistema Penitenciario retenidos por pandilleros

Los primeros liberados fueron los guardias retenidos en Pavoncito.
David Custodio Boteo, director de la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los 11 guardias del Sistema Penitenciario que estaban retenidos por pandilleros de la Mara Salvatrucha en el Centro de Detención Preventiva para Hombres Pavoncito, en Fraijanes, Guatemala y El Boquerón, Cuilapa, Santa Rosa, ya fueron liberados.
Boteo detalló que los primeros en recuperar su libertad fueron los tres retenidos en Pavoncito, cuando agentes antisecuestros lograron ingresar y rescatarlos.
Dos horas más tarde, los ocho que estaban como rehenes en El Boquerón, también fueron liberados, ilesos.
Hasta el momento no se ha informado si los privados de libertad serán trasladados a Torre de Tribunales por el delito cometido.
Por el momento, la PNC informó que los guardias están siendo entrevistados por autoridades del Ministerio Público (MP) para las investigaciones de rigor.
*Con información de Eunice Valdez