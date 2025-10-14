Liberan a colombiano que permaneció secuestrado 35 días

-

La víctima fue encontrada en una vivienda de Mixco y se logró la detención del supuesto captor.

TE PUEDE INTERESAR: Nombran a Mario Pacay como nuevo director del Sistema Penitenciario

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que durante un operativo, el Comando Antisecuestros rescató a un colombiano y capturó al presunto captor.

De acuerdo con las autoridades, el supuesto secuestrador también es de nacionalidad colombiana y exigía 40 millones de pesos colombianos, el equivalente a Q85 mil.

Según la PNC, el hombre fue rescatado durante un allanamiento realizado en La Comunidad, zona 10 de Mixco.

PNC rescata a colombiano secuestrado y captura a presunto plagiario, también colombiano



Un operativo de investigadores del Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil permitió el rescate de un colombiano víctima de secuestro y la captura de su presunto captor, también pic.twitter.com/0vEkWruDwH — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 15, 2025

Además, explicaron que el operativo se hizo tras una denuncia presentada el 11 de octubre, en la que se detallaba que la víctima de 25 años fue secuestrada el 10 de septiembre en Villa Nueva.

La investigación reveló que el colombiano sufrió una fractura en el pie derecho, por lo que fue llevado a un centro asistencial.

"Tras recibir el alta médica, fue engañado por su presunto captor, quien lo trasladó a su residencia y lo retuvo contra su voluntad", explicó la PNC.

También dijeron que el secuestrador se contactó con familiares de la víctima y bajo amenazas de muerte, exigió un rescate de 40 millones de pesos colombianos (aproximadamente Q85 mil).

Un hombre de nacionalidad colombiana permanecía en cautiverios en un sector de Mixco. (Foto: PNC)

El rescate

La PNC dijo que lograron ubicar el inmueble donde se encontraba la víctima y fue rescatada tras permanecer 35 días en cautiverio.

"Debido a su estado de salud, fue trasladado de inmediato a un centro asistencial para recibir atención médica", indicó la PNC.

El capturado

En el allanamiento fue detenido Víctor Eduardo Tobón Medina de 32 años, de origen colombiano, a quien le incautaron Q.30 mil en efectivo, dos pistolas, cuatro tolvas y 18 municiones con licencias vigentes, dos celulares, un chip telefónico y un DVR.

Las autoridades dijeron que la víctima no tiene vínculo familiar con el captor. Solo que ambos se dedicaban al negocio de préstamos conocidos como: "gota a gota", en Villa Nueva, Villa Canales y San Miguel Petapa.