Nombran a Mario Pacay como nuevo director del Sistema Penitenciario

Mario Pacay asume como director del Sistema Penitenciario tras la destitución de varios directores por la fuga en Fraijanes II.
El Ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, nombró este martes 14 de octubre a Mario Luis Pacay como director general en funciones del Sistema Penitenciario, luego de la destitución de varios directores de cárceles por la fuga de 20 privados de libertad en el centro Fraijanes II.
Según el comunicado, Pacay es licenciado en Administración Pública por la Universidad Galileo y cuenta con una maestría en Seguridad de la Nación por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Durante más de 15 años ha trabajado en instituciones del Estado relacionadas con temas de seguridad.
El nuevo director indicó que su prioridad será garantizar el orden y la seguridad en los centros carcelarios, además de velar por una administración eficiente dentro del marco legal.