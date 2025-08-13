¡Cierre a nivel nacional! Renap permanecerá cerrado el 15 de agosto

La única ventanilla abierta será la exclusiva para inscripción de defunciones.
El Registro Nacional de las Personas (Renap) informó este miércoles que el próximo viernes 15 de agosto de 2025, las oficinas de todo el país permanecerán cerradas.
Esto debido al feriado por el Día de la Virgen de la Asunción, en la ciudad capital, y por el Día del Empleado del Renap, que aplica en todas las sedes del país.
Sin embargo, Renap pone a disposición el portal renap.gob.gt y la aplicación móvil RENAP SE, en donde podrás realizar gestiones de forma más rápida y segura.
Las labores se reanudarán el próximo lunes 18 de agosto, con el horario ampliado hasta las 19 horas, con la "Noche del DPI".
Ventanilla especial abierta
La ventanilla exclusiva para la inscripción de defunciones, ubicada en zona 9, estará atendiendo en horario normal de 24 horas.