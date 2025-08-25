Liberan a tres personas que fueron tomadas como rehenes en "Gaviotas"

Las tres personas que habían sido retenidas por los internos del Centro Especializado de Reinserción Juvenil (CER I), ubicado en la zona 13 capitalina ya fueron liberadas.

Los afectados fueron retirados del lugar y trasladados a un centro asistencial por Bomberos Municipales, ya que sufrieron golpes durante el motín.

Los tres rehenes fueron trasladados a un centro asistencial tras haber sido liberados. (Foto: José Luis Pos/colaborador)

Estas personas, son tres colaboradores que diariamente ingresan alimentos al centro carcelario.

Anteriormente, un cocinero del centro había sido retenido durante el motín que provocaron los juveniles, pero logró ponerse a salvo.

Este incidente ocurrió tras los disturbios reportados la mañana de este lunes 25 de agosto, en la que la alteración al orden fue protagonizada por recluidos que son integrantes de la Mara Salvatrucha y del grupo conocido como Paisas.

Para evitar riesgos adicionales, los adolescentes privados de libertad fueron separados y resguardados en otras áreas del centro.

En el lugar se encuentran agentes policiales resguardando la seguridad del área. (Foto: Wilder López/colaborador)