Liberan a tres personas que fueron tomadas como rehenes en "Gaviotas"

Según las autoridades, los afectados fueron trasladados a un centro asistencial, tras ser golpeados por los privados de libertad.
EN CONTEXTO: Esto pasará con los responsables de motín en centro de reinserción de zona 13
Las tres personas que habían sido retenidas por los internos del Centro Especializado de Reinserción Juvenil (CER I), ubicado en la zona 13 capitalina ya fueron liberadas.
Los afectados fueron retirados del lugar y trasladados a un centro asistencial por Bomberos Municipales, ya que sufrieron golpes durante el motín.
Estas personas, son tres colaboradores que diariamente ingresan alimentos al centro carcelario.
Anteriormente, un cocinero del centro había sido retenido durante el motín que provocaron los juveniles, pero logró ponerse a salvo.
El motín
Este incidente ocurrió tras los disturbios reportados la mañana de este lunes 25 de agosto, en la que la alteración al orden fue protagonizada por recluidos que son integrantes de la Mara Salvatrucha y del grupo conocido como Paisas.
Para evitar riesgos adicionales, los adolescentes privados de libertad fueron separados y resguardados en otras áreas del centro.
El operativo policial sigue activo en la 2a. calle y 1a. avenida, en colonia Pamplona de la zona 13.