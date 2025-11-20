El Barcelona habría pedido a Lewandowski dejar de hacer goles para no pagar un bono

-

El delantero polaco del Barcelona habría sido notificado para que no anotara más durante el tramo final de la temporada 2022-23.

Así lo asegura la biografía "Lewandowski. El verdadero", del periodista Sebastian Staszewski, que destapa una revelación explosiva: según el libro, la directiva culé pidió a Robert Lewandowski que dejara de marcar en las dos últimas jornadas de la liga española.

El episodio habría ocurrido cuando el equipo ya era campeón y el atacante polaco lideraba con comodidad la carrera por el Pichichi, con 23 goles. Staszewski detalla que el ariete fue citado por miembros del alto mando azulgrana, entre ellos el presidente Joan Laporta, y que, durante esa reunión, surgió la insólita petición: frenar sus anotaciones.

El equipo era dirigido entonces por Xavi Hernández, quien los guio al campeonato liguero en esa temporada. (Foto: Archivo)

La razón, apunta el autor, era estrictamente económica. El Barcelona debía pagar al Bayern Múnich un bono de 2.5 millones de euros si el delantero alcanzaba los 25 tantos. Con el título asegurado y la situación financiera ajustada, el club habría intentado evitar ese pago.

El 9, según el libro, quedó desconcertado, pues nunca en su carrera le habían pedido dejar de hacer lo que mejor sabe. Lo cierto es que no marcó en los últimos dos partidos, aunque jugó ambos completos, y terminó como máximo goleador del campeonato.

Directivos buscaron evitar pagarle un bono millonario al exequipo del polaco. (Foto: Archivo)

Otra anécdota

La obra también menciona otro detalle que refleja los problemas económicos del club. En un viaje, el ariete polaco se habría extrañado por la escasa variedad de carne y pescado en el menú. La respuesta del chef fue directa: "tenemos que ahorrar".

*Con información del diario Marca.