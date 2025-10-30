Emetra aclara incidente entre conductor y agente PMT tras video difundido en redes

-

Emetra emitió un comunicado para aclarar el contexto del video viral que muestra un altercado en El Trébol, Zona 3, donde un conductor agredió físicamente a una agente PMT.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que un conductor exige la devolución de sus documentos a una agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) en el área del Trébol, zona 3 de la capital.

Dos días después del hecho, la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra) emitió un comunicado para explicar lo ocurrido y precisar el contexto del incidente.

(Imagen: PMT)

Según la institución, el suceso ocurrió el 28 de octubre durante una jornada de prevención y seguridad vial. En esa ocasión, los agentes detuvieron a un conductor para notificarle dos infracciones pendientes; una por exceso de velocidad y otra por girar en un lugar no autorizado, conforme a los artículos 182 y 180 del Reglamento de Tránsito.

Emetra indicó que el ciudadano se negó a recibir las notificaciones, descendió del vehículo junto a un menor de edad y reaccionó de forma alterada, lo que generó una situación de riesgo.

Durante la intervención, el conductor agredió físicamente a una agente de tránsito, por lo que se le impuso una nueva infracción y se consignaron sus documentos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 175, inciso h, que permite la retención de la licencia en casos de agresión a la autoridad.

En el video se observa al conductor solicitar en repetidas ocasiones sus documentos a una agente PMT. (Imagen: captura de pantalla)

La entidad señaló que los agentes actuaron conforme a los protocolos, resguardaron al menor y garantizaron la seguridad en el área.

Además, solicitaron a la población no difundir videos o imágenes fuera de contexto que puedan generar confusión sobre los procedimientos u operativos, también que pueden afectar la labor de la PMT.

Emetra reiteró que las intervenciones viales tienen un carácter preventivo y educativo para garantizar la seguridad vial en la ciudad de Guatemala.

Mira aquí el video: